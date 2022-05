Tella-Sin teme quedarse por la noche sin la ambulancia que da servicio a 20 pueblos

El servicio de transporte sanitario sigue generando inquietud en las zonas rurales a la espera de que se resuelva el concurso convocado por el Gobierno de Aragón. El pliego del concurso, actualmente en licitación, no acaba de convencer a algunos ayuntamientos, como el de Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe, ya que la ambulancia solo estará 12 horas en su base, el centro de salud de Lafortunada. Esta zona sanitaria atiende a una veintena de localidades de los municipios de Tella-Sin, Bielsa, San Juan de Plan, Gistaín, Plan y Puértolas, con comunicaciones muy deficientes y núcleos de población muy alejados.

El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de Aragón más información sobre las condiciones de prestación del transporte sanitario en la zona de salud, ya que dice que según el documento del pliego, la actual ambulancia convencional de Lafortunada pasaría a convertirse en un vehículo Soporte Vital Básico (SVB), con doce horas de atención presencial, se supone que durante el día, sin especificar qué pasará las otras 12 horas si el personal estará de guardia localizada o la unidad se desactivará.

Actualmente, la ambulancia cubre el servicio las 24 horas, con localización. El Ayuntamiento valora el "importante y positivo avance" que supone para los vecinos y visitantes que no se prevea eliminarlo completamente, como se temió en un primer momento, y que haya pasado a ser SVB con 12 horas de atención presencial, pero reclama "concretar la duración y características del servicio". Recuerda que además de atender a una veintena de localidades dispersas, asiste a un área del Sobrarbe que alberga al Parque Nacional de Ordesa, al Parque Natural Posets-Maladeta y a otros puntos de atracción turística, lo que debe tenerse en cuenta.

La consejería de Sanidad ha aclarado que una serie de ambulancias convencionales que no tenían presencialidad y solo guardias localizadas se sustituyen por SVB con presencialidad 12 horas. "Esos municipios quedan el resto del tiempo cubiertos por el recurso más cercano", especificaron fuentes del departamento, que consideran que mejora la presencialidad y el tipo de recurso. Sería el caso de Lafortunada, Benabarre o Canfranc. La SVB de Aínsa, presencial 24 horas, cubriría la zona en la franja horaria sin servicio en Lafortunada.

Sin embargo, el Ayuntamiento no confía totalmente en esta solución. La concejala de Tella-Sin Raquel Giménez explica que en caso de estar ocupado el vehículo de Aínsa, el otro más cercano se encuentra a hora y media de viaje.

El pliego de contratación especifica refuerzos en temporada alta (Navidad, Semana Santa y verano) en todas las comarcas turísticas del Pirineo, a excepción del Sobrarbe. "No tenemos estaciones de esquí y en invierno no lo necesitaríamos, pero sí en la época estival", señala Raquel Giménez. Solo el Parque de Ordesa atrae cada año a 600.000 visitantes.

Por otra parte, el documento de contratación define, por ejemplo, que las ambulancias en Broto, Aínsa, Foradada del Toscar y otros puntos del Pirineo serán “vehículos especiales para condiciones climatológicas adversas”, pero no es así respecto al que tendrá base en Lafortunada, según el Ayuntamiento de Tella-Sin, municipio donde está ubicado este centro de salud.

Por ello, "debido a la importancia del servicio para los habitantes y visitantes de la zona", esta administración considera necesario que la consejería de Sanidad aclare cual será la situación exacta en la que se encontrará el servicio en las 12 horas no presenciales, qué motivo hay para que no se haya previsto la equipación de los vehículos en invierno y por qué siendo Sobrarbe el segundo destino turístico de Aragón no hay planteado refuerzo en épocas de gran afluencia turística.

Agustín Muñoz, portavoz de Chunta Aragonesista en la Comarca de Sobrarbe, explica que “necesitamos un servicio de ambulancia que se preste también en el horario nocturno, de 21.00 a 9.00 porque se atiende una zona muy amplia". “En caso de existir una necesidad de transporte sanitario urgente en toda la amplísima zona que cubre el centro de salud de Lafortunada en horario nocturno, el tiempo de respuesta del servicio se incrementará sustancialmente, al ser otra ambulancia de otra zona de salud la que deberán atender dicha urgencia, algo inaceptable desde nuestro punto de vista”, ha añadido el portavoz de CHA.