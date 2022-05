El hijo de Georges Orwell, de visita en La Cartuja de las Fuentes

El hijo de George Orwell, Richard Blair, encabezó la delegación británica de la Orwell Society que el pasado fin de semana visitó el monasterio de La Cartuja de Las Fuentes, ubicado en el municipio de Sariñena. La sociedad literaria es también una organización benéfica creada para dar a conocer la vida y obra del autor de 'Rebelión en la Granja' o '1984'. Junto a Blair estuvo, entre otros, Quentin Kopp, hijo de quien fuera jefe del escritor durante su estancia en España, George Koop.

La Orwell Society realiza visitas bianuales a la zona, que habían estado suspendidas por la pandemia. Este año se han podido retomar, en compañía del cónsul británico en Barcelona, Lloyd Milen, y en respuesta a la invitación del Colectivo Ciudadano de Huesca.

Su visita a los Monegros incluyó la asistencia, en el Centro de Interpretación de la Guerra Civil de Robres, al acto de cesión de los fondos de la familia de Joaquín Leal, quien fue conductor de ambulancias en el Frente de Aragón durante la contienda. En la Cartuja de las Fuentes, Richard Blair y el resto del grupo tuvieron oportunidad de ver la rehabilitación que está acometiendo la Diputación de Huesca desde que adquirió el monumento.

Durante su estancia en Aragón, Georges Orwell (su verdadero nombre era Eric Arthur Blair) estuvo en Monflorite, Siétamo, Tierz, Alcubierre, Huesca y Barbastro. Su hijo y los miembros de la sociedad repiten este viaje de forma periódica. En su obra 'Homenaje a Cataluña' describía su recorrido: "A finales de marzo se me infectó una mano y tuvieron que sajármela y ponérmela en cabestrillo. Me hospitalizaron pero, como no valía la pena llevarme a Siétamo por una herida tan insignificante, me quedé en la supuesta clínica de Monflorite, que no era sino un hospital de sangre. Pasé allí diez días y tuve que guardar cama parte del tiempo. Los enfermeros me robaron casi todos los objetos de valor que tenía, entre ellos mi cámara y todas mis fotografías. En el frente todo el mundo robaba (eran los efectos inevitables de la escasez)".

La Orwell Society se creó para promover su obra literaria pero también para propiciar "que personas de todo el mundo debatan sobre las ideas que refleja en sus libros y busquen la verdad como él", en palabras de su hijo. Uno de sus objetivos es recaudar fondos destinados a la educación de profesores y periodistas y a las escuelas, para que los estudiantes lean y aprendan a escribir bien.