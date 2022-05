Más de 10.000 personas disfrutan de la fiesta templaria de Monzón

Los templarios enfundaron este domingo sus espadas y despidieron al futuro rey Jaime I con un pasacalles medieval y un acto de recreación histórica con el que se puso el broche de oro a un exitoso Homenaje a Guillem de Mont-Rodón, que este año reaparecía después de dos años de suspensión por la pandemia y lo hacía con cifras de récord. Según las estimaciones del concejal de Turismo, Jesús Guerrero, más de 10.000 personas han participado a lo largo de este fin de semana en la multitud de actividades organizadas para todos los públicos, que ha dejado un gran impacto económico en la zona con plazas hosteleras llenas y buena repercusión en el comercio local.

Los actos de este domingo arrancaban con un espectacular torneo a orillas del río Sosa, seguido de pasacalles medievales y danzas para niños. Por la tarde, los niños fueron protagonistas al ser nombrados caballeros templarios y damas de la corte por el propio maestre templario Guillem de Mont-Rodón, al que siguió el espectáculo de magia de Civi–Civac.

Más información Monzón recupera su recreación templaria con cifras récord y sueña con el título de interés turístico nacional

Las elevadas temperaturas no evitaron que los montisonenses y visitantes, cada vez en más número, sacaran de sus armarios sus vestidos de época para participar en las 40 jaimas instaladas o recorrer el centenar de puestos del mercado artesanal, … “Nuestras previsiones eran que tuviéramos unos 5.000 visitantes y las hemos duplicados. Han venido una quincena de grupos recreacionistas de Aragón, unidos a los de España, Portugal, Italia o Francia. El homenaje ya no es una fiesta de interés turístico de Aragón si no de interés nacional y hasta internacional, me atrevería a decir”, señaló Guerrero. “Estamos hablando de legado, economía interna y satisfacción entre las asociaciones participantes que han acudido desde muy lejos y ya nos han dicho que el año que viene quieren duplicar espacios”, ha subrayado el concejal de Turismo.

En este sentido, desde este lunes el Ayuntamiento va trabajar para solicitar al Gobierno de Aragón que a su vez pida al Ministerio de Turismo la declaración de fiesta de interés turístico nacional. "Monzón se lo merece con la progresión que estamos llevando con nuestro Homenaje a Mont-Rodón", subrayó Guerrero.