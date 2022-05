Carlos Kevin, abrumado por la lluvia de felicitaciones: "Cualquiera habría hecho lo mismo en esa situación"

Los teléfonos móviles de Carlos Kevin y Dana López no pararon de recibir mensajes de enhorabuena este miércoles, después de darse a conocer, a través de HERALDO DE ARAGÓN, cómo salvaron a dos menores de 12 y 14 años de morir tras caerse al canal del Cinca. El canterano y jugador del filial de la SD Huesca reconoció sentirse abrumado por esta lluvia de felicitaciones ya que él no le da tanta importancia al gesto que tuvieron con su amiga porque "cualquier habría hecho lo mismo en esa situación", opina.

Ambos estaban "muy felices" de las palabras de cariño que les dedicaron sus familiares y amigos. Y es que muchos de ellos no sabían nada de lo ocurrido, como los padres del propio futbolista. "Mi padre me ha llamado por la mañana para decirme que estaba recibiendo mensajes de felicitación de la gente y que no sabía por qué era. Y entonces se lo he contado y la verdad es que se ha puesto muy contento. Me ha preguntado qué hacían esos niños allí, cómo los había encontrado yo... Y me ha dicho que menos mal que los habíamos podido sacar porque les habíamos dado una segunda oportunidad a esos chicos", explicó el jugador, que había guardado silencio durante el último mes (los hechos ocurrieron el Viernes Santo). "No fue nada extraordinario, por eso no le di mucho bombo", afirmó con humildad aunque también admitió que "me alegra que hayamos podido salvar a esos dos niños".

Carlos Kevin recibió también el reconocimiento de sus compañeros del grado superior de Administración de Empresa que estudia en Huesca y de muchísimos usuarios de las redes sociales ya que el gesto de él y de su amiga se hizo viral.

Cabe recordar que los dos niños, de 12 y 14 años, llevaban más de 45 minutos tratando de salir del agua sin éxito y con síntomas ya de severa hipotermia cuando llegaron Carlos Kevin y Dana y consiguieron sacarles con una cuerda que llevaban en el coche.