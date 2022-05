Huesca se blinda contra el tráfico por seguridad el Día de las Fuerzas Armadas

La ciudad de Huesca se blindará contra el tráfico entre el lunes 23 y el sábado 28 de mayo con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Las restricciones serán especialmente severas durante el desarrollo de la parada militar, que reunirá a 2.000 efectivos, 60 aeronaves y 160 vehículos motorizados. Se contará con la presencia de los Reyes de España. Las medidas establecidas por el Ayuntamiento afectarán a la circulación, el aparcamiento en la calle y el uso de garajes particulares, públicos y colectivos.

Según el plan establecido, desde el lunes 23 de mayo y hasta la finalización de los actos, el sábado 28 de mayo por la tarde, no se permitirá el estacionamiento de vehículos en la totalidad del recorrido del desfile ni en las calles y espacios adyacentes señalizados con dicha prohibición. En cuanto a la circulación por dichas vías, no se verá afectada del lunes 23 al viernes 27 de mayo. Se permitirá el libre tránsito de vehículos como el uso de las zonas destinadas a carga y descarga.

El Ayuntamiento ha dispuesto tres solares periurbanos para el estacionamiento temporal de los vehículos desde el día 23. Estarán ubicados en la parte trasera de la avenida Doctor Artero nº 22 (acceso por el pasaje Miguelas); la antigua Harinera Porta (acceso por la calle San Úrbez); y la calle Pilar Lorengar, al final de la avenida Pirineos.

Además, los responsables municipales recuerdan que los polígonos industriales de la ciudad disponen de amplias zonas de aparcamiento que pueden utilizarse durante estos días como medida provisional sustitutoria de las calles afectadas.

El estacionamiento de autocaravanas permanecerá cerrado desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de mayo por motivos de seguridad. La concejala de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ana Loriente, ha señalado que estos actos excepcionales "van a ocasionar afecciones al tráfico y, por lo tanto, a la vida diaria de la ciudad". "Desde el Ayuntamiento se está trabajando para intentar minimizar estas alternaciones con medidas como los aparcamientos disuasorios; pedimos a todos los vecinos y vecinas de Huesca disculpas de antemano y les agradecemos su comprensión y colaboración", ha añadido la edil.

Exhibición ecuestre y bandas de música

Con motivo de la celebración de la exhibición de personal y material del día 26 de mayo en la plaza de toros se verán afectadas las calles cercanas, como Fornillos, Miguel Fleta, Agustinos, Misericordia, Arnal Cavero, Lucas Mallada y ronda Montearagón

El viernes 27 de mayo tendrá lugar un concierto de bandas de música militar que implicará restricción en diferentes vías de la zona centro de la ciudad con cortes de tráfico puntuales según quede concretado el recorrido de estas agrupaciones.

También los contenedores próximos al recorrido del desfile se cambiarán de sitio. Heraldo.es

El sábado 28 de mayo, desde las 8.00 hasta las 16.00, quedarán cortadas a la circulación de vehículos por las vías por donde discurrirá el desfile de las Fuerzas Armadas así como las calles y espacios adyacentes. Se recomienda a todos los ciudadanos no utilizar el vehículo ese día entre dichas horas "salvo por motivos ineludibles".

En zonas donde esté totalmente restringida la circulación no se permitirá el acceso ni salida de los garajes, bajo ningún motivo. En aquellos sectores donde esté parcialmente restringida la circulación se podrá salir de los garajes con los vehículos, pero no se garantiza el posterior acceso a los mismos si la situación no lo permite.

Los bares y cafeterías situados en el recorrido del desfile deberán mantener sus terrazas recogidas el día 28 desde las 7.00 hasta las 16.00.

Todos los comercios y negocios de hostelería de la zona donde se celebrará el desfile podrán permanecer abiertos al público toda la mañana, con acceso peatonal libre de sus clientes pudiendo registrarse, en momentos puntuales, restricciones por razones de seguridad. Aquellos establecimientos ubicados a lo largo de las vías que recorrerá el desfile deberán mantener sus terrazas y veladores recogidos durante la mañana del sábado, desde las 7.00 hasta las 16.00.

La circulación peatonal se podrá ver afectada por los cortes de las calles y avenidas del recorrido del desfile durante su celebración. En todo momento se garantizará el acceso de los servicios de emergencia a todos los puntos del recorrido, señalan desde el Ayuntamiento.