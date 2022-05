Alcaldes y empresarios del Pirineo: "Si no hay acuerdo en la candidatura olímpica, perderemos todos"

El Pirineo ha hablado con una sola voz para pedir al Gobierno de Aragón un esfuerzo final para salvar la candidatura. "Nos jugamos mucho y si no hay acuerdo, perderemos todos", coincidieron, después de la reunión mantenida el pasado domingo con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Felipe Faci. La sintonía fue total por parte de los nueve representantes: había dos responsables políticos por cada valle con estaciones de esquí (Aragón, Tena y Benasque), de distintos partidos (PSOE, PP y PAR), y un miembro del colectivo empresarial de cada zona. Era la primera vez que los convocaba la DGA, que solo había mantenido encuentros informales con alcaldes socialistas.

Del valle de Benasque estuvieron el presidente de la Ribagorza, Marcel Iglesias; el de los empresarios, José María Ciria; y el alcalde, Ignacio Abadías (PAR). "Lo importante es que todos, alcaldes y empresarios, hemos coincidido en que hay que intentarlo hasta el último momento. Nos jugamos mucho, de cara a los Juegos del 2030 pero también a futuras convocatorias en las que nos puedan dejar al margen", declaró Marcel Iglesias (PSOE). El acuerdo quizá no esté tan lejos, confió, pero es "la última partida".

De izquierda a derecha y de arriba abajo, Marcel Iglesias y José María Ciria (valle de Benasque); Carlos Fanlo y Lourdes Arruebo (valle de Tena); y Fernando Sánchez y José Ricardo Abad (valle de Benasque). Heraldo

Por su parte, José María Ciria valoró que los nueve estuvieran alineados en la misma dirección. "Los tres valles estamos a favor de tener unos Juegos y debemos agotar todas las posibilidad de negociación".

Del valle de Tena asistieron, además del alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), la presidenta comarcal del Alto Gállego, Lourdes Arruebo (PSOE), y el representante de los empresarios, Carlos Fanlo. La primera quiso dejar claro que esta es "una candidatura sobre todo del Pirineo". "Quien se la juega es el Pirineo. Ni Aragón ni Cataluña, hablamos del Pirineo y de una oportunidad que no podemos desaprovechar". Si no sale en 2030, añadió, al menos permitirá ir posicionándose y trabajar en dos cuestiones a mejorar: preparar a más olímpicos en Aragón y más pruebas internacionales.

Arruebo defiende que debe llegarse "como sea a un acuerdo", pero también entiende que la última propuesta del COE no guarda "ese equilibrio que buscamos", un aspecto en el que también coincidieron todos.

Carlos Fanlo habló de que para el Pirineo, más que para una ciudad, es "vital" la candidatura, por la mejora de las comunicaciones y las inversiones públicas que lleva aparejada. Pero respalda la idea de que la última oferta del CEO no es equilibrada y además tiene lagunas técnicas. "La candidatura debe ser lógica y razonable, no para salir del paso. Los expertos nos han comentado que el fondo no se puede separar del biatlón. Nos tememos que si esto va para adelante, luego la echen atrás", señaló.

Para el alcalde de Canfranc, el equilibrio es "irrenunciable", como también contar con pruebas en los tres valles. Fernando Sánchez (PSOE) acudió por el valle del Aragón, junto al alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón (PSOE), y un miembro de la asociación de empresarios Acomseja, José Ricardo Abad. Aquel incidió en las dudas por la división del biatlón y el fondo entre Candanchú y Formigal y en que Benasque solo acoja una modalidad de ‘freestyle’.

Por su parte, José Ignacio Abad, que además preside la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, agradeció al Gobierno su defensa "con buen criterio" del equilibrio con Cataluña, pero advirtió: "Perderíamos más todos si esto se fuera a pique, porque la candidatura va a generar recursos e inversiones. Aunque igual el reparto no nos gusta del todo, siempre y cuando consigamos pruebas en los tres valles más Zaragoza es una apuesta positiva". No va a ser fácil, concluyó, "pero hay que pensar que se va a conseguir".