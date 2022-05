Queja de una hostelera de Fraga: "Estoy perdiendo dinero porque hay peleas, me roban sillas y mesas y los clientes se van"

Arantzatzu Mármol decidió hace un par de meses abrir un negocio de hostelería en Fraga, el bar La Tribuna, y aunque lo hizo con muchas ganas, asegura que algunos conflictos de orden público como peleas que se han repetido en el entorno de este establecimiento ubicado en pleno casco histórico están dando al traste con esas ilusiones ya que ha sufrido ya el robo de varias mesas y sillas de la terraza valoradas en 500 euros y ahuyentan incluso a sus clientes obligándola incluso a cerrar "con lo que estoy perdiendo dinero", denuncia. Y por ello, pide más presencia policial para intentar atajar los altercados.

En las últimas semanas ha presentado ya tres denuncias ante la Guardia Civil. La primera, el 15 de abril ya que la noche anterior, después de cerrar el establecimiento, había dejado las mesas y sillas de la terraza atadas con cadenas y candados y cuando esa mañana fue a abrir el local se los encontró rotos -sospecha que con una zizalla- y con todo el mobiliario por el suelo, percatándose entonces que le faltaban dos mesas valoradas en 300 euros.

El 8 de mayo regresó al cuartel para denunciar esta vez que sobre las 16.30 había habido una pelea entre dos hombres en las inmediaciones de la terraza generando un gran alboroto. Por ello, los clientes abandonaron el bar. Y cuando fue a recoger y limpiar las mesas del velador, se dio cuenta de que durante el altercado le habían desaparecido cuatro sillas valoradas en 200 euros. Ante los agentes, aseguró que suele pedir a las personas que deambulan por el entorno de la terraza que no molesten a los clientes y no hagan uso de la terraza si no consumen pero hacen caso omiso y le genera un "fuerte perjuicio económico". De hecho, aquel día se vio obligada a cerrar tras la reyerta.

A ello se une la denuncia que puso una trabajadora del mismo bar a la que le sustrajeron el teléfono móvil valorado en más de 200 euros el 27 de abril cuando lo había dejado en la barra del mismo establecimiento para cargarlo. Ante la Guardia Civil afirmó sospechar de una pareja que había entrado en ese momento en el bar y que se había ido enseguida.

Arantzatzu Mármol lamenta que pese a las reiteradas llamadas que ha hecho al Ayuntamiento de Fraga para comunicar la situación y pidiendo algún tipo de medida, "siempre me responden que hay otras prioridades y no me dan ninguna solución". En este sentido, una de las alternativas que propone es poder trasladar la terraza a otro lugar más alejado del centro del paseo que esquivar esos conflictos.

En respuesta a esta queja, desde la Policía Local de Fraga explican que la terraza está ubicada en un paseo muy concurrido y a menos de 100 metros del propio cuartel municipal por lo que es habitual que haya patrullas de paso. "Puede que alguna vez se dé alguna pelea, pero como puede pasar en cualquier otra parte de la ciudad porque no es una zona especialmente conflictiva", afirman. Y aunque reconocen que falta plantilla, también recuerdan que ahora están en un proceso selectivo para poder cubrir vacantes del cuerpo.