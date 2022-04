"Administrar tu tiempo, tu familia y tu dinero es lo más gratificante de ser tu propio jefe"

"Lo más gratificante de ser tu propio jefe es tener la satisfacción personal de saber administrar tu tiempo, tu familia y tu dinero". Esta fue una de las reflexiones de la mesa redonda 'Emprender después de FP' organizada este jueves por el CPIFP Pirámide de Huesca en la que participaron varios exalumnos del centro que ahora son empresarios o autónomos y que presentaron sus experiencias personales para tratar de "inspirar" al alumnado de grado superior y fomentar con ello el autoempleo y la cultura emprendedora.

Como explicó Alejandro Gómez López, profesor de Formación y Orientación Laboral en el CPIFP Pirámide, la actividad buscaba "derribar barreras porque el emprendimiento o el autoempleo no suelen ser la primera opción de los estudiantes y muchas veces por miedos y recelos que no están respaldados por datos objetivos".

Oscar Boned acabó en 1999 el grado medio (luego hizo el superior en Sabiñánigo) y actualmente es titular de IBraco, una empresa dedicada a instalaciones eléctricas y de climatización así como a infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones. Advirtió a los alumnos que lucha contra muchas dificultades en el día a día, especialmente la burocracia "porque las normativas cambian cada tres o cuatro meses". También les recomendó tener una experiencia laboral previa antes de lanzarse a emprender "porque te da madurez", no abarcar más de lo que realmente uno puede asumir "porque pierdes clientes", así como cuidar las relaciones con los trabajadores "porque cuanto más implicados estén ellos, más felices estaremos todos". Con todo, también dejó claro que "en la balanza final me compensa porque si me dieran la oportunidad de ser otra cosa, no lo haría porque quizá me aburriría".

Mientras, Alejandro Gómez, trabajaba en la construcción pero a raíz de la crisis de 2008, le empezó a llamar la atención el sector de las energía renovables y en 2019 finalizó el grado superior. Hace apenas dos meses ha creado su propia empresa, Iten Power Renovables, dedicada a ofrecer soluciones técnicas en el ámbito de las instalaciones de energías verdes y aseguró que no se arrepiente para nada "porque ahora tengo más tiempo para estar con mi familia". Además, hizo hincapié en la importancia de valorar el "aspecto personal" de sus colaboradores. "Lo que no quieras para ti, no lo desees para los demás", apostilló.

Por su parte, Eduardo Mendo, acabó en 1989 la antigua FP1 y después de 17 años trabajando para una empresa se estableció como electricista autónomo. Desde su experiencia, animó a los alumnos a formarse "todo lo que podáis". Al respecto, insistió en que "si tu oficio te gusta, cuando llega un problema solo queda apretar los dientes y seguir para adelante porque nadie tiene la máquina de hacer billetes". Además, destacó que otra de las ventajas de no trabajar por cuenta ajena es tener más libertad para organizarse su vida.

También escucharon el testimonio de Daniel Mateos, informático que acabó el grado en 2011 y que ahora es socio de la empresa Xeryo Informática. En su caso, aseguró que "siempre" tuvo claro que quería emprender aunque primero trabajó como asalariado "para aprender y luego buscarme la vida", dijo. A su juicio, montar una empresa justo después de acabar los estudios puede ser "prematuro", por lo que también les aconsejó conocer antes por dentro cómo funciona una "y luego buscarte tus propias oportunidades". Más allá de ganar dinero, valora ante todo la "independencia" que le otorga esta forma de vida. Y lo más gratificante para él es "diseñar una estrategia de venta, presentarla y que te acaben contratando".

Mesa redonda en el CPIFP Pirámide de Huesca para fomentar el autoempleo y el emprendimiento en la FP. Verónica Lacasa

La mesa redonda se celebró en el Aula Ateca, un espacio de innovación del centro Pirámide basada en el uso y disponibilidad de tecnología aplicada que incorpora diversas herramientas de gran potencial didáctico y formativo como una pizarra digital, impresoras 3D e incluso dispositivos de realidad virtual y aumentada. Ha sido inaugurada en este curso escolar 2021/2022 gracias al Gobierno de Aragón con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La actividad se encuentra encuadrada en otro conjunto de acciones más amplias desarrolladas por el Departamento de Información, Orientación Profesional y Empleo. Entre ellas destaca la Feria de Empleo, cuya próxima edición se celebrará el próximo 11 de mayo. De momento, casi 50 empresas han confirmado ya su presencia, todo un récord.