Ruidosa protesta de los bomberos por las calles de Huesca contra las sanciones por interrumpir el pleno

Al grito de 'Menos sanciones, más soluciones', unas 200 personas se han manifestado este lunes por las calles de Huesca como apoyo al colectivo de bomberos después de los expedientes que ha abierto ya el Ayuntamiento a cuatro de los miembros del parque por la airada protesta que protagonizaron el pasado 20 de octubre y que obligó incluso a interrumpir el pleno municipal. El alcalde, Luis Felipe, ha mostrado su "respeto" a la movilización y a los expedientes abiertos.

La marcha, apoyada por la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y los sindicatos SPBA, CSL, CSIF, UGT, CC. OO. y CGT, ha salido del parque a las 12.00 y a la misma se han sumado bomberos de distintas ciudades (Zaragoza, Teruel, Logroño, Madrid, Béjar..), además de familiares y también trabajadores de otros servicios municipales de Huesca. Fuertemente escoltados por media docena de coches y furgonetas de la Policía Nacional y Local, han recorrido el Coso Bajo y el Coso Alto para dirigirse a la plaza de la Catedral, donde han finalizado la manifestación encendiendo bengalas a las puertas del Ayuntamiento y llegando a pedir la dimisión del alcalde.

Ha sido una ruidosa protesta ya que durante todo el recorrido han hecho explotar petardos y no ha parado de sonar una bocina. También ha animado la manifestación la Colla de Gaitas de los Bomberos de Zaragoza. Además, han desfilado con una marioneta de grandes dimensiones con la cara de Luis Felipe y una pequeña pancarta en su mano en la que se podía leer: "A los bomberos, ni agua".

A la sanción firme comunicada la semana pasada a una trabajadora del parque de suspensión de un mes de empleo y sueldo se ha sumado ya otra propuesta con la misma sanción para otro de los bomberos, que ahora tiene plazo para alegar. Y temen que sigan por el mismo camino los otros 14 integrantes del servicio que participaron en la protesta en el pleno y que fueron identificados por la Policía Local.

Los bomberos han leído un manifiesto en el que han justificado la acción ante el pleno "por la crítica situación que estábamos viviendo en el servicio ya que tras años de dejadez municipal pasamos a ser un servicio de referencia a estar a la cola de Aragón con una situación muy precaria de vehículos, instalaciones, material y personal, lo que podía llegar a poner en peligro la prestación de nuestro trabajo y la seguridad de la ciudadanía".

Han admitido que "hubo alguna cosa que no se hizo bien pero fue una medida desesperada porque no sabíamos qué más hacer para que el alcalde se tomara en servicio nuestro servicio". Con todo, también creen que los expedientes no reflejan "la realidad de lo que pasó" y que con ellos "reprimen nuestro legítimo derecho a la protesta". Por ello, han insistido en pedir al alcalde cambie "radicalmente" sus actuaciones contra los bomberos cerrando los expedientes "y arremangándose y poniéndose manos a la obra para arreglar los problemas que han generado".

Los bomberos han recalcado que siguen sufriendo graves carencias "porque por muchos anuncios que lleven haciendo años y años, el parque es el mismo y ni siquiera han empezado las obras; los camiones son muy viejos y dan muchos problemas; la ropa que anunciaron aún no ha llegado; todavía está pendiente una Oferta de Empleo Público de 2018...". Además, se han solidarizado con la "precariedad" del resto de la plantilla municipal.

Los delegados sindicales han tratado de acceder al Ayuntamiento de Huesca para poder pedir una entrevista con el alcalde pero la Policía Nacional y la Policía Local les ha comunicado que no estaba ni Luis Felipe ni ningún otro concejal del equipo de gobierno. "Para que veáis la poca voluntad política de arreglar las cosas", se han quejado.