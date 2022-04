Los bomberos de Huesca piden retirar las sanciones por su protesta y admiten que se les fue de las manos "por desesperación"

Los bomberos del parque de Huesca han convocado el próximo lunes 25 de abril una manifestación con el lema 'No nos callarán' para reivindicar "un servicio público de calidad" y reclamar la retirada de los cinco expedientes sancionadores que ha abierto hasta ahora el Ayuntamiento por la airada protesta que protagonizaron el pasado 20 de octubre que obligó incluso a interrumpir el pleno municipal. El alcalde, Luis Felipe, ha firmado esta misma semana la sanción a una trabajadora de suspensión de un mes de empleo y sueldo y temen que el resto sigan por el mismo camino, al igual que los otros 12 bomberos que participaron en la acción y que fueron identificados por la Policía Local.

La manifestación partirá a las 12.00 desde la plaza de Santo Domingo para recorrer el Coso Bajo, el Coso Alto y la plaza Lizana para subir a la plaza de la catedral, donde se concentrarán a las puertas del Ayuntamiento. La acción está apoyada por la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y los sindicatos SPBA, CSL, CSIF, UGT, CC. OO. y CGT. Este jueves, tres de sus representantes sindicales, Manuel López, Mario Gonzalvo y Daniel Gallardo, han solicitado el apoyo de bomberos de toda España pero también de los ciudadanos de Huesca y de los trabajadores municipales "que viven una situación tan precaria como la nuestra". Además, han abierto un número de cuenta en una 'caja de resistencia' para ayudar a los compañeros sancionados.

Los bomberos han explicado que el 20 de octubre se vieron "obligados" a subir al Ayuntamiento de Huesca a denunciar "la crítica situación que estaba viviendo el servicio". Y es que afirman que tras "años de dejadez" de varias corporaciones municipales, está "desmantelado" ya que tienen vehículos obsoletos con más de 20 años de antigüedad, instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas para la Inspección de Trabajo, falta de renovación de vestuario y materiales, y una "altísima" tasa de interinidad porque solo 23 de los 35 bomberos son fijos. Además, critican que los más de 200.000 euros que llegan cada año desde el consorcio de seguros de Unespa no se dediquen a inversiones para mejorar el servicio. Todo ello, recalcan, "pone en peligro" su seguridad y la de los ciudadanos.

El colectivo admite que "quizá se nos fue un poco de las manos porque las cosas no se hicieron todo lo que bien que se podrían haber hecho y hubo alguna salida de tono posiblemente", pero también hace hincapié en que lanzaron ese "grito de auxilio" por "un ataque de desesperación y responsabilidad porque no se podía seguir así". Y es que aquella semana tenían hasta tres camiones averiados que dificultaban gravemente cualquier actuación de emergencia. Además, insisten en su inexperiencia en este tipo de actuaciones "porque nosotros nos dedicamos a apagar fuegos, no tendría que ser nuestro trabajo preocuparnos por la gestión". De hecho, también han subrayado que muchos de los bomberos han trasladado por iniciativa personal sus disculpas a las personas que estaban en el pleno y que se pudieron sentir violentas por lo que se vivió.

Pese a ello, consideran que los expedientes abiertos por el Ayuntamiento son "injustos" porque, a su juicio, "reprimen nuestro legítimo derecho a la protesta". Y aunque temen que a estas alturas quizá el alcalde tenga las manos atadas para dar marcha atrás en estos procesos, aseguran que siguen "tendiendo la mano" al equipo de gobierno del PSOE para negociar. "El alcalde aún está a tiempo de cerrar la puerta de los expediente y abrir una a la negociación y a la solución real de los conflictos, no solo a los anuncios que luego no se cumplen y que generan frustración, impotencia y desesperación", han destacado.

Y de hecho, reconocen que una de las mejores épocas del parque coincidió cuando Luis Felipe fue concejal de Seguridad Ciudadana ya que entonces se consiguió estar seis bomberos por turno "y lo sentíamos cercano". "Pero desde entonces el servicio a ido a peor", lamentan.