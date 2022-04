Nuevo acto vandálico en la zona de juego de la ermita Virgen del Plano en Barbastro

Las instalaciones de la ermita Virgen del Plano en Barbastro han sufrido un nuevo acto vandálico que en este caso se ha cebado contra el tobogán de obra construido hace muchos años, en tiempos de esplendor, y que se restauró por iniciativa de la actual Junta Directiva que preside Pilar Toro.

Los daños no tienen un gran valor económico pero sí sentimental para muchas generaciones de barbastrenses que han jugado en este parque, mientras se realizaban excursiones con el colegio o con la familia.

Los destrozos afectan a un lateral de este emblemático tobogán que se considera, casi, una “reliquia” en la zona próxima a la ermita. La priora lamenta que “estos actos vandálicos mientras se hace lo posible por recuperar la ermita antigua que se cercó con una valla para evitar más destrozos de los que hubo. Es lamentable que, mientras tanto, haya quien o quienes se dediquen a causar estas acciones”.

Pilar Toro está entre las personas asiduas a la zona por vecindad con la urbanización y apunta que "hasta ahora no he observado nada raro, lo más probable es que haya sido este fin de semana". La vecina comenta que "hasta ahora, no presentamos denuncia y tampoco nos hemos reunido para tomar decisiones, lo más probable es que optemos por reparar los daños porque este tobogán es simbólico para los cofrades de la Virgen del Plano”.

Data de la época del constructor local José Pardina y se utilizó por varias generaciones, aunque hace tiempo que está en desuso desde que no hay romerías a la ermita, propiedad del Obispado que sustituyó la cubierta, en 2016, para evitar su posible hundimiento.

La referencia más lejana sobre la ermita data del año 1595 cuando el Cabildo iba en procesión, según datos del historiador Gabriel Sesé. Se constata en las Actas del Cabildo y referencia en el libro 'Santuarios y ermitas marianas de la Diócesis de Barbastro' (1953) de Ambrosio Sanz, arcediano de la Catedral. La situación actual es de deterioro grande pero “salvable” si se realizan las obras previstas, sin fecha, porque los recursos de la Cofradía son limitados.

En los últimos años, se han sucedido varios actos vandálicos que han ido desde pintadas en las paredes hasta destrozo de mobiliario, motivo por el cual se procedió a vallar el acceso al templo.