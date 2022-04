Piden la detención del exconseller fugado a Bélgica para que asista al juicio de Sijena

A medida que se acerca la fecha del juicio contra los exconsejeros catalanes Santi Vila y Lluís Puig, parece más evidente la ausencia del segundo en el banquillo para responder de un presunto delito de desobediencia por no entregar los bienes al monasterio de Sijena. Ni siquiera será posible su comparecencia por videoconferencia. En vista de ello, la acusación particular ha solicitado que sea detenido y conducido a presencia judicial, algo que no ha conseguido el Tribunal Supremo, desde que en octubre de 2017 huyera a Bélgica junto a Carles Puigdemont.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, donde se celebrará el juicio el próximo 4 de mayo, acaba de descartar la solicitud del abogado defensor para que Lluís Puig declare por videoconferencia. Ha tomado la decisión tras consultar a la Fiscalía de Bruselas, que dice que no procede la intervención ni de un juez ni de la Policía, como había solicitado la acusación particular.

El magistrado ordena, en cambio, que se cite personalmente a Puig para que acuda el día 4 al Palacio de Justicia de Huesca, con apercibimiento de que la vista podrá celebrarse en su ausencia, dada la pena solicitada (dos años de inhabilitación y multa de 11 meses). Eso sí, advierte de que si el fiscal y la acusación particular consideraran imprescindible su presencia, se podría acordar su detención y conducción a presencia judicial.

Es por ello que el abogado de la acusación particular Jorge Español, representante del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ha pedido al juez la detención de Puig para que no pueda alegar indefensión si no está presente en el juicio. "Es obvio que ni tiene intención de asistir al juicio ni lo va a hacer", ha declarado. El letrado también se muestra escéptico respecto al papel de la Justicia nelga. "Si hasta ahora no han entregado al sr. Puig a España, difícil será que por este asunto ordenen su detención".

Los hechos se remontan a 2016 cuando Vila era consejero de Cultura. Un año después le sucedió Puig. Ambos están acusados de no cumplir la sentencia que declaró nula la compraventa del tesoro del monasterio de Sijena y obligaba a devolverlo. El fallo solo se ejecutó a medias, ya que ese verano se entregaron las 53 depositadas en Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero no las 44 retenidas en el de Lérida, que solo salieron de allí en diciembre de 2017 cuando fueron a buscarlas técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil. El juzgado intentó ejecutar la sentencia en varias ocasiones, encontrándose con la negativa de la Generalitat.

Santi Vila ha comparecido siempre que ha sido requerido, pero no así su sucesor, huido a Bélgica en octubre de 2017 para evitar la acción de la Justicia española por el proceso independentista.