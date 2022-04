Monzón tributa un homenaje a la Policía Local en el 60 aniversario de su fundación

El Ayuntamiento de Monzón ha tributado este sábado un homenaje a la Policía Local en el 60 aniversario de la fundación del Cuerpo. Durante un acto que ha tenido lugar en la plaza Mayor de la localidad, el alcalde, Isaac Claver, ha agradecido a los agentes su trabajo, recordando especialmente su abnegada labor durante la pandemia. Cada uno de los policías de la plantilla ha recibido un diploma y un pin conmemorativos y el jefe del Cuerpo, Alfredo de la Llana, ha sido condecorado por el primer edil -con motivo de su próxima jubilación- en reconocimiento de los méritos contraídos durante su ejecutoria de más de treinta años en la Policía Local, los tres últimos al frente de la misma.

Isaac Claver ha hablado del “orgullo que representan sesenta años de servicio a Monzón y a los montisonenses”. “Un orgullo que se forja con el trabajo de todos aquellos que habéis formado parte de esta historia, con el criterio de todos los jefes, alcaldes y concejales de Policía que habéis estado al frente y, siempre, con toda una ciudad que os ha requerido y ha encontrado de vuestra atención”, ha dicho a los agentes, formados en la plaza.

También se ha referido el alcalde en su discurso a la tarea llevada a cabo durante la covid-19: “No solo fuisteis seguridad y tranquilidad sino que también fuisteis alegría y esperanza en los días más convulsos”. “Nunca imaginé que un coche patrulla hubiera sacado tantas sonrisas y aplausos a nuestros vecinos con sus sirenas, música y mensajes a las ocho de la tarde”, ha añadido.

“Esa pandemia no solo nos quitó muchas noches de sueño, sino que me quedo con lo positivo, nos unió y nos permitió conocernos mucho mejor -profesional y personalmente con muchos de vosotros- y, sinceramente, os reconozco que a mi me marcó para siempre”, ha confesado el primer edil, quien ha proseguido así: “Por tanto, el orgullo, el sentimiento y el agradecimiento de haber escrito juntos este capítulo de la historia de estos 60 años y poder estar hoy aquí celebrando este aniversario, es enorme”

También ha tenido Isaac Claver cariñosas y elogiosas palabras hacia Alfredo de la Llana: “Durante este tiempo que hemos compartido juntos, siempre has buscado solución a los problemas, el mejor camino posible y, sobre todo, la “paz social” que predicas por el bien general”. “Gracias por tu entrega y tu labor pero, sobre todo, por tu ayuda, calidad humana y buena voluntad en todo momento”.

Por su parte, el jefe del Cuerpo ha afirmado sentirse “muy orgulloso” de la plantilla de Policías a su cargo. “Durante los últimos 36 años he compartido con ellos numerosas vivencias, servicios y momentos duros, que se han afrontado y superado felizmente”, ha aseverado.

“Ha sido un placer y honor servir a la ciudad de Monzón y a sus ciudadanos, a través de las distintas corporaciones locales y sus representantes electos y quiero hacer mención especial al actual alcalde, Isaac Claver, con el que hemos convivido de manera intensa y con una gran implicación los momentos duros y difíciles de la pandemia”, ha agregado De La llana.

Finalmente, se ha dirigido a la plantilla: “A todos mis policías locales os deseo también lo mejor y que nunca perdáis la ilusión y que sigáis defendiendo, como hasta ahora y con imparcialidad y profesionalidad la justicia y todo el ordenamiento jurídico”. “Desearle también lo mejor a mi sucesor Daniel Saura para que tenga la ilusión y el empuje necesario en esta etapa nueva que afronta”.

Al inicio, Claver y De la Llana han pasado revista, junto con los miembros de la corporación municipal, a vehículos y agentes. Han estado además presentes representantes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil, así como diputados autonómicos, agentes jubilados y familiares. Se ha encargado de la presentación el periodista Alejandro Ballesteros. La Banda Municipal La Lira ha interpretado varias marchas a lo largo del acto.