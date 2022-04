La Diputación de Huesca aboga "por el consenso y la igualdad" para no perder los Juegos de Invierno

Pese a las discrepancias políticas, todos los grupos de la Diputación de Huesca han estado de acuerdo en rechazar el desequilibrio de la candidatura olímpica y al mismo tiempo solicitar un esfuerzo de consenso para no desaprovechar la "oportunidad histórica" que representa para el Pirineo. El pleno ha respaldado por unanimidad la propuesta del PAR, después de que fuera rechazada otra similar del PP.

"La oportunidad histórica que supone la coorganización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en nuestro territorio bien merece que los actores implicados busquen fórmulas para alcanzar un consenso definitivo y una candidatura conjunta en igualdad", ha dicho el presidente, Miguel Gracia, resumiendo la postura fijada por la institución.

Ha sido la propuesta del PAR la que ha suscitado la unanimidad. El texto rechaza "rotundamente" la exclusión de varias comarcas del Pirineo, así como otros aspectos que constituyen un desequilibrio contrario a Aragón. Apuesta por una candidatura "conjunta y de igualdad" como único proyecto viable e insta a todos los actores implicados a que, "en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones, busquen fórmulas para alcanzar el consenso necesario, dada la oportunidad histórica que para el territorio pirenaico aragonés supone esta candidatura".

El PP había presentado otro texto que solo ha votado su grupo. En él se rechaza la posición del Gobierno de España, el Comité Olímpico Español, la Generalitat y el PSC, por el "desprecio" a Aragón. Insta al COE a realizar un nuevo documento técnico consensuado con Cataluña y Aragón que incluya disciplinas olímpicas para el valle de Tena y el de Benasque.

Pese a que da la razón al presidente aragonés en su reclamación de una candidatura igualitaria, el portavoz del PP, Gerardo Oliván, no ha escatimado críticas a Javier Lambán, al que acusa de "intentar rentabilizar cierto sentimiento anticatalán". Este es "un juego de trileros", ha dicho, para ver quién tiene la culpa finalmente de que la candidatura no salga adelante. Ha recordado que los tres técnicos nombrados por la DGA para la comisión técnica aprobaron la propuesta. "¿Alguien puede creer que Lambán no conocía por dónde iban los tiros?", ha declarado, y más cuando uno de ellos es un miembro destacado del comité local del PSOE de Jaca.

En la réplica, el diputado del PSOE y alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, ha justificado el rechazo a la moción del PP porque se basa en criticar al PSOE, al Gobierno de España y al de Aragón, aunque están de acuerdo con los populares en que "no nos gusta la propuesta olímpica por el desequilibrio y por dejar a dos comarcas sin competición y no lo podemos aceptar". Sin embargo, Sánchez confía en que "aún estamos a tiempo" de rectificar.

Roque Vicente ha defendido la moción del PAR sobre una candidatura olímpica, "que debería estar por encima de intereses particulares". "No podemos dejar escapar esta oportunidad", a la que no ayudan los conflictos, ha reiterado.

La Diputación, también de manera unánime, ha rechazado la aplicación de la futura Ley de Bienestar Animal en los términos reflejados en su anteproyecto "por los efectos perjudiciales que su aplicación podría suponer para actividades fundamentales para el Alto Aragón como son la ganadería, la caza o la truficultura", ha señalado Miguel Gracia, quien ha recordado que la institución ha presentado alegaciones al citado anteproyecto, "como han hecho otros colectivos, como ganaderos, veterinarios, truficultores, agricultores o cazadores, alegaciones que pedimos se incluyan en el futuro texto normativo".

En cuanto al sector agrícola, y ante las graves afecciones que van a tener en las comarcas frutícolas las heladas de las últimas semanas, la DPH solicita a los gobiernos central y autonómico la aplicación inmediata de las medidas previstas para paliar estas situaciones extraordinarias. Así como dotar y apoyar al sector en todo lo necesario para paliar esta grave crisis activando para ello todas las medidas económicas excepcionales que estén a su alcance.

En materia de comunicaciones, la DPH ha pedido al Gobierno de España que realice las gestiones oportunas ante el de Francia para la apertura permanente del túnel de Bielsa, de la misma manera que se han abierto los pasos de comunidades limítrofes como el de Pierre de Saint Martín en el Valle del Roncal y el de Portillón en el de Arán.