La Diputación de Huesca anula el nombramiento de una jefa de bomberos

La Diputación Provincial de Huesca ha anulado el nombramiento realizado hace cuatro años de la jefa de sección del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), después de que el Consejo Consultivo de Aragón lo considere nulo al no haber habido una convocatoria pública. El asunto se ha llevado al pleno celebrado este miércoles, donde se ha aprobado por unanimidad la revisión de oficio del decreto de presidencia de 27 de junio de 2018 que cubrió de forma temporal la plaza de Jefe de la Sección de Apoyo al Speis con una funcionaria interina.

El sindicato CSIF pidió la nulidad del nombramiento, en defensa de los trabajadores que podían optar al puesto. La Diputación abrió entonces un expediente para su revisión de oficio, pero se desestimó reconsiderlo, a la vista de los informes de los servicios jurídicos de la institución y atendiendo a que la afectada presentó alegaciones, y no el CSIF.

La Diputación, no obstante, trasladó el asunto al Consejo Consultivo de Aragón, que en febrero pasado informó desfavorablemente la propuesta para mantener a la trabajadora en el puesto al entender que el nombramiento se hizo sin convocatoria pública previa y por lo tanto era anulable. Según el dictamen, esto impidió "el conocimiento de otros posibles candidatos al puesto de la existencia de esa vacante, y, en consecuencia, determina una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son esenciales en la selección de empleados públicos y en la provisión de puestos de trabajo de función pública". También en caso de funcionarios interinos, matiza.

El nombramiento se justificó porque desde el año 2010 dicha funcionaria venía desempeñando algunas funciones en materia de protección civil y extinción de incendios, complementarias a su función. En 2018 pasó a ser su tarea principal. Pero el dictamen determina que son dos puestos diferentes, con distintos complementos salariales y además el segundo implica un mando.

El Consejo Consultivo no considera admisible el argumento de la Diputación sobre su potestad de autoorganización de la administración para reorganizar las secciones ni el de que la funcionaria ocupaba el único puesto que tenía encomendadas las funciones en materia de protección civil y extinción de incendios. "En efecto, las administraciones públicas gozan de aquella potestad para organizar y estructurar sus recursos humanos, pero ello no les exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico",señala su dictamen. El citado Consejo es el máximo órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma.

La anulación del nombramiento ha sido apoyada por todos los grupos. El PP ha votado también a favor, a pesar de que en comisión se había abstenido, al no tener toda la información, ha matizado su portavoz. Según ha declarado, Gerardo Oliván, "las cosas no se han hecho bien. Intentemos no cometer estos errores". Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Gracia, ha asegurado que se ha hecho "lo que en todo momento los informes y el consejo consultivo han indicado". "Solo puedo hablar bien del trabajo de la funcionaria", ha añadido.