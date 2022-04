La Policía Local de Binéfar persigue a un conductor hasta una calle sin salida en Castillonroy

La Policía Local de Binéfar ha detenido en la madrugada de este lunes a un conductor que huyó de los agentes cuando estos le dieron el alto en un control que habían establecido en la localidad. El hombre, en lugar de atenderlas indicaciones y detenerse, aceleró y emprendió la huida circulando a gran velocidad hasta llegar a Castillonroy, a 29 kilómetros de distancia de la población binefarense. La patrulla policial lo persiguió hasta conseguir detenerlo.

Los hechos ocurrieron a las 4.50 de este lunes, cuando los agentes, que se encontraban realizando un servicio de vigilancia de la seguridad en Binéfar, observaron que una furgoneta, cuyo robo había sido denunciado en Monzón el pasado viernes, circulaba por la calle Lérida, en dirección a Tamarite de Litera.

Inmediatamente, los agentes activaron las señales luminosas y acústicas del vehículo policial para dar el alto al conductor, quien, lejos de detenerse, huyó a gran velocidad, realizando una conducción temeraria y peligrosa para el resto de los usuarios de la vía, por lo que se inició la persecución del vehículo.

Durante el seguimiento, el conductor de la furgoneta intentó sacar al vehículo policial de la carretera realizando con el volante maniobras laterales agresivas. No obstante, los agentes lograron evitarlas con pericia y consiguieron mantener en la vía y seguir su rastro. El huido, tras atravesar Tamarite de Litera con la furgoneta a una velocidad desproporcionada y muy superior a la permitida, consiguió llegar hasta la localidad de Castillonroy. Allí pudo, finamente, ser detenido por la Policía Local de Binéfar al queedar el vehículo encajonado en una calle que no tenía salida. No tenía escapatoria.

El conductor detenido está siendo investigado por varios delitos, mientras que el vehículo será devuelto a su propietario, según informan fuentes del Ayuntamiento de Binéfar.