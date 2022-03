Jupol pide 20 policías más para equiparar Huesca a ciudades como Ávila o Segovia

El comité provincial del sindicato Justicia Policial (Jupol) en Huesca reclama al Ministerio del Interior un incremento de unos 20 policías para equiparar la plantilla de la comisaría de la capital oscense a la de ciudades de similar tamaño como Ávila o Segovia. Y es que consideran que actualmente la ciudad está siendo "agraviada y discriminada" ya que no tiene en cuenta, entre otras cosas, ni el incremento de población tras la reapertura del cuartel o que la Sociedad Deportiva Huesca haya militado en Primera y Segunda División.

Jupol califica de "auténtica vergüenza" que la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior no haya tenido en cuenta las necesidades "reales" de la comisaría provincial ya que en la reciente actualización del catálogo de puestos de trabajo aprobada a nivel nacional con 2.500 nuevas plazas, "no se ofrece ni una sola más para Huesca cuando el catálogo está totalmente desfasado ya que no se ha incrementado desde 2008".

Critican al respecto que la inmensa mayoría de las nuevas plazas van para Madrid y Cataluña, y en menor medida Andalucía y Valencia, o que se vaya a incrementar en 32 plazas la ciudad de Lérida, "donde la Policía Nacional apenas tiene competencias".

A ello se suma, según Jupol, que en el último Concurso General de Méritos del año 2022 que oferta vacantes para traslados, solo se han ofrecido dos plazas en Huesca "menos de las que se van a generar por jubilación". El sindicato solicitó cinco plazas, pero su propuesta fue desestimada "sin aportar ninguna justificación", lamentan.

Aseguran que estas "graves carencias" de personal se suplen gracias a los servicios que realiza la Unidad de Extranjería de Canfranc en la ciudad de Huesca, a los policías en prácticas y a comisiones de servicio. Pero para Jupol estas medidas son solo un “parche” que ayuda momentáneamente pero no es una solución definitiva y a la largo plazo "que es lo que se merecen los vecinos de la ciudad que es a quienes nos debemos", recalcan.

El sindicato ya ha trasladado esta problemática al comisario jefe provincial, Fernando Ascaso, pero pide a las autoridades y representantes de los diferentes partidos políticos "que se impliquen en esta problemática y ayuden a resolver esta carencia de personal que consideramos como grave en la ciudad de Huesca”.