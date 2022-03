Protesta sindical en Huesca: "No hablamos de lujos sino de poder encender la luz"

Los sindicatos UGT y CC. OO. han salido este miércoles a la plaza Navarra en Huesca para reclamar al Gobierno de España que frene la escalada de los precios que "están estrangulando" la economía de las familias, sobre todo la de las más vulnerables. A la convocatoria de los sindicatos mayoritarios en la capital oscense se ha sumado la Federación de Asociaciones de Vecinos Osca XXI.

Carlos Villacampa, secretario provincial de UGT, ha señalado que "llevamos mucho tiempo diciéndole al Gobierno que tiene que sentarse en una mesa con empresarios y sindicatos para buscar soluciones a esta situación". "Hay que controlar los precios y proteger el empleo y las empresas", ha manifestado. Según ha dicho, "estamos llegando a una situación muy, muy difícil".

El portavoz de UGT ha afirmado que "hay que poner en marcha el escudo social y, a la vez, conseguir un gran acuerdo entre empresarios, sindicatos, partidos políticos y toda la sociedad par salir de esta economía de guerra en la que estamos entrando". En su opinión, las crisis económicas se dejan sentir más en España porque el estado del bienestar "no está a la altura del de países como Francia o en Alemania".

Rosario González, secretaria general de CC.OO. Huesca Oriental, ha señalado que "no puede ser que "después, de la pandemia, cuando salíamos de una crisis y parecía que levantábamos cabeza, pongan los precios de esta manera, mientras los salarios siguen igual". "Esto hay que pararlo y esperemos conseguirlo unidos", ha apostillado.

La secretaria general de CC.OO. Huesca Occidental, Ana Fernándes, ha mostrado su confianza en obtener una pronta respuesta del Gobierno a esta demanda. "Salimos de una crisis y exigimos al Ejecutivo central que tome medidas ya, porque vamos hacia una situación muy fea", la representantes sindical ha recordado que el IPC de Aragón de febrero se situó en 8,5. "La escalada de precios de los carburante, el gas y la electricidad repercute directamente en los precios de los productos de primera necesidad y eso siempre afecta a los más vulnerables", ha dicho.

Para Javier Moreno, presidente de Osca XXI, es "increíble" la situación de "estrangulamiento de la economía a la que estamos llegando". "Estamos volviendo a lo peor de la crisis de 2008", ha añadido. El representante de los vecinos se ha cuestionado para qué sirve la política: "Los políticos tienen que solucionar los problemas porque no puede ser que haya empresas con una ambición desmedida y que a los servicios básicos no se les pueda poner un tope". "No estamos hablando de lujos sino de poder encender la luz, y tenemos que ser conscientes de las consecuencias que esta situación puede tener", ha resaltado.