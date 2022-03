La diseñadora Paula López rinde homenaje a Ucrania en la Madrid Fashion Week con un vestido azul y amarillo

La diseñadora y fundadora de la marca de moda de Huesca Cocolebrel, Paula López, ha asistido a la Madrid Fashion Week con un vestido de diseño propio con los colores de la bandera ucraniana.

Ha sido un gesto para recordar la situación de emergencia y barbarie que se está viviendo, y apoyar a sus dos compañeras, Rimma y Katrina, ambas modistas del taller de la firma y de origen ucraniano. "Nunca imaginé que sería testigo de una barbarie así, ni que tendría que explicarle a mi hija que las personas a veces solucionan los diferencias a la fuerza. Nunca imaginé que tendría que compartir el dolor de mis compañeras ucranianas", explica la diseñadora en sus redes sociales desde la MBFWM.

El vestido está confeccionado en punto roma de color amarillo y azul, de corte recto y hombreras maximalistas, con el mensaje manuscrito de #NOWAR en las mangas. "Una guerra es un lugar en el que nadie debería vivir. El horror de una guerra no tendría que verlo nadie. Pero aquí estamos, el mundo entero como espectadores del horror", comenta Paula López. "Sé que un vestido no es suficiente. Nada es suficiente para curar el dolor de una guerra. Pero no se me ocurre otra manera de demostrar que Cocolebrel está con el pueblo de Ucrania", añade en su cuenta de Instagram.

Con este homenaje, la diseñadora pretende recordar que el trabajo en su firma busca ayudar a las mujeres a ser más felices. Es un acto simbólico para que no olvidemos que a “las personas nos une la paz, el amor y la felicidad”. Desde la cuenta de Instagram de la diseñadora oscense, además, se puede colaborar con la organización Save The Children para ayudar a los niños ucranianos.

No es la primera ocasión en la que la firma oscense demuestra su carácter solidario con los problemas y las enfermedades, ya que ha participado otras iniciativas como la de Ana Bella, Red de Mujeres Supervivientes contra la violencia de género, y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Cocolebrel es una marca de ropa y accesorios diseñados y elaborados en España. Fundada en 2016 por Paula López, en Cocolebrel crean camisetas y sudaderas "especiales para mujeres especiales, faldas y chaquetas de estilo maximalista para mujeres que quieren dejar huella".