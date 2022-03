Jaca busca gente que arriende sus parcelas para que otros las trabajen y crear así un Banco de Tierras

El Ayuntamiento de Jaca impulsa el Banco de Tierras, una iniciativa que pretende poner en contacto a propietarios de tierras con particulares que quieran arrendarlas para trabajarlas. Con esta propuesta, que se ha puesto en marcha en otras ciudades con éxito, se pretende impulsar el desarrollo económico, la creación de empleo y fijar población.

El pasado mes de noviembre las Jornadas de Desarrollo Rural que se celebraron en Abay dieron a conocer el Banco de Tierras y ya hay personas interesadas en arrendar las tierras. Ahora, desde el consistorio jaqués se hace un llamamiento para que haya también “cedentes de tierra”, es decir, que los propietarios de terrenos en desuso las cedan para que otros puedan utilizarlas. “Ahora llega el paso más importante que es que los propietarios se inscriban”, explica Víctor Iguácel, de la consultora externa al ayuntamiento que gestiona el funcionamiento del Banco de Tierra. En este sentido ha recordado que “cualquier propiedad vale”, porque esta iniciativa posibilita que haya parcelas pequeñas. En Aragón existen otras experiencias que han obtenido buen resultado, pero en la comarca de la Jacetania “es el primer Banco de Tierras que se pone en marcha”.

El consistorio jaqués ha dado un primer paso, cediendo dos parcelas que suman 14 hectáreas en total: una de secano en Martillué, de 7,5 Ha y otra en Batiellas, de regadío y de 6,5 Ha. “Pero esta superficie es insuficiente por eso se necesitan cedentes de suelo”, señala el concejal Domingo Poveda. Así que para dar a conocer esta iniciativa se han programado cinco charlas del 21 al 25 de marzo, que tendrán lugar a las 19.30. Comenzará para los pueblos de la Solana, en Abay el 21 de marzo, en Baraguás será el día 22 para la Val Ancha y el 23 para la Val Estrecha en Navasa. Por su parte, a Ara llegará la charla el 24 de marzo y a Botaya el 25, para los pueblos de la zona sur de Oroel. “El objetivo único de estas reuniones es explicar el proyecto y encontrar cedentes que den forma al Banco de Tierras”, indica el concejal.

Íñigo Orduna, el otro técnico que gestiona el Banco de Tierras, ha señalado que se ha redactado la normativa y las bases, e igualmente se ha creado la página web www.bancodetierrasdejaca.com donde aparecerá toda la información relativa al proyecto (tierras disponibles, noticias, reuniones, etc). “Se buscan esas tierras que actualmente no se aprovechan para que no se abandone la superficie agraria útil”, explica. El arriendo de la parcela se realizará entre el propietario y el agricultor interesado y el banco será nexo de unión entre ambos y proporcionará un contrato estándar.