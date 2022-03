El Hospital San Jorge de Huesca acelera el ritmo de operaciones al bajar la presión

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca trata de recuperar poco a poco el ritmo habitual de operaciones con el descenso de la presión asistencial por covid. Una vez liberada la zona de acogida que se había acondicionados para reforzar la UCI, y que había obligado a inhabilitar temporalmente uno de los quirófanos, "se está apretando un poco el acelerador" programando más intervenciones por las tardes, según explica el gerente del sector de Huesca y Barbastro, Miguel Zazo.

Este refuerzo está permitiendo descongestionar la lista de espera quirúrgica que se ha ido acumulando en estos dos últimos años. Al respecto, Zazo recalca que "solo espera lo que puede esperar" y que, por tanto, las operaciones urgentes y de tumores "no se han visto afectadas durante la pandemia".

Manuel Muñoz, médico de Urgencias y representante del sindicato médico CESM, reconoce el esfuerzo que se está haciendo para rebajar la lista de espera quirúrgica de patologías que no son graves o que no requieren estancia. Pero también lamenta que en la última semana todavía hayan tenido que retrasar algunas operaciones más complicadas que requerían cuidados críticos postquirúrgicos por falta de disponibilidad de plazas en la UCI. Y es que las seis camas no covid estaban llenas y de las otras cuatro para covid, había dos vacías pero no se podían utilizar al no ser posible su aislamiento, según Muñoz. También hace poco tuvo que ser trasladado a Zaragoza un paciente de Trauma por este mismo motivo.

Sin embargo, las cuatro camas reservadas para casos de coronavirus quedaron liberadas el viernes al fallecer los dos pacientes de larga estancia que seguían ingresados. Y aunque las estadísticas del Salud reflejan que aún quedan tres enfermos covid, tienen ya el alta epidemiológica (no dan positivo) y están en la zona no covid. Por ello, en caso necesario ahora ya se podrán utilizar todas las camas de la UCI sin restricciones.

Los profesionales de este servicio plantearon el año pasado a la dirección realizar una pequeña obra en la Unidad para poder desbloquear en un momento dado las camas covid sin ocupar para pacientes de otras patologías. Sin embargo, hasta ahora no han atendido su propuesta.