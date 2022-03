Una nueva nevada complica el tráfico en ocho carreteras y provoca atascos en Cerler

La semana se ha cerrado en el Pirineo con una nueva nevada. Desde el lunes se han estado produciendo precipitaciones, que se han repetido este domingo con bastante intensidad en algunos puntos de la zona oriental, en las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza. La nieve ha complicado el tránsito en ocho carreteras a primera hora, sobre todo en la A-2617, en el acceso a la estación de esquí de Cerler, donde se han producido retenciones.

Según la Dirección General de Tráfico, las restricciones han comenzado a las 8.30 y han afectado a tramos de la red nacional y autonómica. Se ha requerido el uso de cadenas o neumáticos de invierno, con prohibición para circular a camiones y autobuses, en Bielsa (A-2611 y A-138), Montanuy (N-230), Beranuy (A-1605) y Benasque (A-139 y A-2617). Además, en Sallent de Gállego (A-136) y Santa Cruz de la Serós (A-1603) se ha activado el nivel amarillo que advierte de circulación irregular e impide la circulación de vehículos pesados.

Los principales problemas se han dado en la A-2617, en el acceso a la estación de esquí de Cerler desde la carretera A-139. Las precipitaciones han coincidido con la entrada a las pistas y eso ha producido un atasco de tráfico, que se ha complicado aún más cuando han colisionado dos vehículos a causa de las condiciones de la vía.

"Subiendo a Cerler, siempre que nieva se lía y se producen atascos. Hoy se ha quedado atravesado un camión. Hemos estado 15 minutos parados, hasta la llegada a las 11.00 la máquina quitanieves", ha explicado un conductor afectado por las retenciones. A él se le han roto las cadenas y ha decidido darse la vuelta, una vez que la máquina ha limpiado la vía. Otros conductores también han decidido darse la vuelta en vista de la situación y de que la nevada se intensificaba.

No es la primera vez este invierno que se repiten las imágenes de vehículos retenidos en la carretera, y de nuevo han provocado el malestar de los empresarios del valle de Benasque, que urgen la construcción del proyectado telecabina entre esta localidad y Cerler. "Aunque pasen quitanieves, la gente no siempre va preparada y se forman atascos. No hace falta que nieve mucho para que ocurra", ha explicado el presidente de los empresarios turísticos del valle, José María Ciria.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado un aviso amarillo por acumulación de nieve. Aunque se esperaba por encima de los 1.300 metros, finalmente la cota ha estado más baja en algunos puntos del Pirineo.