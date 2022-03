Asaja advierte del desabastecimiento de cereal en España por la guerra

La organización agraria Asaja ha advertido de la posibilidad de desabastecimiento de cereal en España por la guerra de Ucrania, de donde procedía buena parte del que se consume en el país. El presidente de Asaja en Aragón, José Fernando Luna, calcula que van a faltar 8 millones de toneladas, principalmente con destino a las fábricas de pienso.

Su temor coincide con el expresado por los ganaderos españoles, que están intensificando sus peticiones para que las administraciones faciliten la llegada de cereal, sobre todo desde el continente americano, que supla al ucraniano.

"Necesitamos 34 millones de toneladas de pienso", ha asegurado este jueves Fernando Luna en Huesca. "Pedimos clemencia a Brasil, Argentina y Estados Unidos para que nos traigan su maíz". Curiosamente será un maíz modificado genéticamente "el que nos va a salvar la alimentación", ha precisado, cuando Asaja lo lleva reivindicando mucho tiempo para el ganado. "Ahora sí vale y cuando el agricultor lo pedía para sacar mayor rendimiento en sus explotaciones no valía", ha lamentado, reivindicando que permita a los agricultores españoles cultivar en las mismas condiciones que Estados Unidos o China, donde se apuesta por grandes embalses y por una genética vegetal para producir más con menos tierra.

Luna ha recordado que tanto desde Asaja como desde CEOS-Cepyme Huesca, que también preside, ya se alertaba desde hace tiempo de que la alimentación podía dar lugar a una crisis que pusiera en jaque la economía mundial. "Estamos en puertas. En estos momentos la guerra de Ucrania no ha hecho más que acelerar un proceso que se veía venir. Europa perdió el tren de la producción agrícola. Y ahora preocupa que no haya cereales para dar de comer a la ganadería", ha declarado en referencia a la política europea de no primar el rendimiento agrícola. "La Política Agraria Común nos está llevando a hacer una agricultura verde de jardines sin producir, cuando la sociedad pide producción. Por culpa de una guerra nos dan la razón".

La organización agraria reclama a la DGA que inste al Ministerio de Agricultura para enfocar la política hacia una agricultura productiva para tener garantizada la alimentación en España y sobre todo en Europa.

Luna ha estado reunido con el presidente regional del PP, Jorge Azcón, quien también se ha referido a los efectos de la guerra de Ucrania en el campo. "Va a hacer que todavía haya más crisis en el sector de la energía y por lo tanto los costes para los agricultores y los ganaderos sean insufribles". A ello se une la profunda sequía, en "una tormenta perfecta", que se complica aún más por la falta de ayudas.