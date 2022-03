Vecinos de Lecina lamentan que el tirón de su carrasca milenaria no haya supuesto mejoras

La milenaria carrasca de Lecina sigue siendo testigo mudo del paso turistas en las puertas del primer aniversario de su declaración como Árbol del Año de Europa, el 17 de marzo de 2021. "Veníamos a pasar el fin de semana a La Jayma de Asque y nos recomendaron venir. Es el árbol más bonito que he visto. De aquí nos iremos a las pasarelas de Alquézar", señalaron Marí Carmen Hernández y Paco Bolivar, de Castellbisbal (Barcelona) el pasado sábado. Junto a ellos, otros grupos de turistas quedaba prendado de la frondosidad de una encina que ha resistido durante siglos gracias a los cuidados de sus propietarios, que no sucumbieron a las tentaciones de convertirla en carbón vegetal.

Desde el 17 de marzo en el que Lecina se puso en el mapa europeo, miles de personas de varios rincones de España y del extranjero se han acercado a conocer el árbol y a descubrir uno de los más bellos y mejor conservados pueblos del Biello Sobrarbe. Sin embargo, la ausencia de restaurantes "ha sido aprovechada por otras localidades con más servicios como Colungo, Arcusa, Alquézar o Aínsa", explica Miguel Ángel Blanco, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bárcabo al que pertence Lecina y propietario de los apartamentos turísticos y restaurante, La Choca, que está cerrado y a la venta tras su jubilación.

Para hacer frente a la gran afluencia de visitantes, (en verano se superó el millar al día) el Ayuntamiento, junto al Parque Cultural del Río Vero, habilitó una zona de baños portátiles, puso unos guías y se contó con una furgoneta que ofrecía comida y bebida. Los establecimientos de turismo rural en la propia localidad han notado la masiva afluencia de visitantes, pero su apertura no es continua todo el año. Hasta la fecha, no ha llegado ninguna iniciativa turística a Lecina para emprender.

La masificación turística del entorno ha conllevado, además, el deterioro de la encina. "El tirón del árbol y su sacrificio debería repercutir en Lecina. El color de las hojas es más apagado, ya no tiene bellotas, cuando siempre tenía muchísimas”, detalla Rosa Cabano, propietaria de la era donde se yergue el ejemplar. «Hace falta más protección para el árbol", apunta María Jesús Arasanz, propietaria junto a su hermana Felisa de la carrasca.

Una de las principales consecuencias sociales del ‘boom de la carrasca’ llegó hace menos de un mes con la creación de una asociación vecinal que, según insisten sus promotores, "pretende colaborar con el Ayuntamiento para que no se muera esta zona". "Queremos que no se cierre la escuela, que se cree algún puesto de trabajo como el de alguacil que no tenemos, viviendas para la gente que esté interesada en vivir, que nos doten de servicios como la conectividad a internet y una página web con toda la oferta turística y las casas de turismo rural del municipio", cuentan.

"Queremos que las autoridades sean conscientes de que aquí tenemos un árbol europeo y deben invertir en este pueblo. Cuando se dice que hay que llenar la España vaciada está muy bien pero solo son palabrerías porque luego no se hace nada. Aquí tiene que haber una implicación del Gobierno de Aragón y de la DPH. El Ayuntamiento es pequeño y no tiene dinero", afirma María Jesús Arasanz.

La carrasca de Lecina, Árbol Europeo de 2021. José Luis Pano

Un plan estatégico

En la actualidad, en Lecina habitan unas 15 personas, existen dos establecimientos rurales, La Choca y El Rincón de Arán y un campin, junto a otras casas rurales en los siete pueblos que conforman el municipio de Bárcabo.

La petición de los vecinos realizada al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca para que se elabore un plan estratégico para Lecina con partida en los presupuestos se ha entregado al Ayuntamiento de Bárcabo y a los consistorios limítrofes, así como al Parque Cultural del Río Vero, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y a Tu Huesca, que impulsó la designación de la carrasca como Árbol de España y luego Europeo. Además, CHA ha recogido esta reivindicación y ha pedido al consejo comarcal del Sobrarbe que se preserve la carrasca y que su atractivo turístico sirva para desarrollar el municipio.