Aínsa se convierte en el primer municipio de Aragón en limitar las viviendas de uso turístico

"Desde 2019, ha habido un crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico en Aínsa. El mercado de alquiler ya está bastante colapsado, sin apenas pisos y con los pocos disponibles a precios muy elevados. Si seguimos así, las familias que vengan con la intención de residir aquí todo el año, no tendrán dónde quedarse". De esta forma justifica el alcalde, Enrique Pueyo, la decisión adoptada el pasado miércoles por el pleno del Ayuntamiento de regular el número de alojamientos de este tipo, siguiendo el ejemplo adoptado en Ibiza, Bilbao o Barcelona, ciudades que han puesto límites a la proliferación de pisos turísticos para evitar que copen la oferta.

Según Pueyo, Aínsa es el primer municipio aragonés en tomar una medida de este tipo, a pesar de las reticencias expresadas por el Gobierno de Aragón. El problema afecta a muchos valles del Pirineo, y especialmente en temporada turística, ya que apenas quedan alojamientos disponibles para los trabajadores.

Los concejales de Aínsa aprobaron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para limitar las viviendas de uso turístico hasta un número de unidades no superior al 10% del número total en un edificio. El porcentaje aumenta hasta el 20% en el casco antiguo y los núcleos rurales del municipio. La decisión no fue unánime. Votaron a favor los concejales del PSOE, con mayoría absoluta en el pleno (8 de 11), y el edil de CHA, y en contra el PP (2). Este grupo lo justificó por considerar que la norma es muy restrictiva.

Además de un porcentaje máximo, el PGOU también establecerá otras condiciones a los propietarios, como el acceso directo desde la calle y la garantía de uso por parte de personas con movilidad reducida.

Tras la aprobación inicial en el pleno, la modificación del PGOU pasa por el trámite de información pública (sale este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca) y por el posterior dictamen de la Comisión Provincial de urbanismo, antes del visto bueno definitivo de la corporación municipal. En todo caso, mientras se tramita, las licencias seguirán suspendidas, prolongando así la moratoria de un año aprobada en marzo de 2021 por el Ayuntamiento.

A diferencia de los apartamentos, destinados exclusivamente a este fin, las viviendas de uso turístico son inmuebles cedidos temporalmente por sus propietarios. En Aragón, estas ya superan a los primeros en número de plazas, con 12.608 frente a 8.798. En diciembre de 2020, había 7.638 en la provincia de Huesca, 1.913 en la de Teruel y 3.057 en la de Zaragoza, el 11% del total de las plazas de alojamiento en la Comunidad. Son las que más están aumentando, un 14,2% en un año.

El alcalde de Aínsa insiste en la necesidad de frenar su proliferación para dar cabida en el municipio a residentes fijos y permitir así el asentamiento de población. "Al Ayuntamiento nos llaman personas que quieren venir a vivir aquí y no encuentran alojamiento. Ayer preguntó una familia y que sepamos solo hay una casa disponible", explica Enrique Pueyo.

Sin embargo, el camino para establecer la limitación no ha sido fácil. "El Gobierno de Aragón nos llamó para advertir que no era una competencia municipal, pero consultamos a la Comisión Provincial de Urbanismo y nos dijo que sí. Cuando declaramos la suspensión de licencias dijeron que lo recurrirían, pero de momento no lo han hecho".