Los taxistas piden una parada en la puerta principal del Hospital San Jorge de Huesca

Los taxistas de Huesca han solicitado al Ayuntamiento que establezca una parada en la puerta principal del Hospital Universitario San Jorge, ya que la ubicación actual, en la calle Cerro de San Jorge, les resta visibilidad y "mucha gente, sobre todo la que viene de los pueblos no sabe que estamos aquí. Los taxis están en esta vía, junto al centro sanitario, desde abril de 2021, cuando empezaron las obras de ampliación del Servicio de Urgencia y el aparcamiento de Consultas Externas, donde se hallaban dichos vehículos quedó inhabilitado.

La calle Cerro San Jorge está al lado del hospital, pero los taxis no son visibles a no ser que se de la vuelta al edificio o se tenga conocimiento de esta parada. Roberto Cantero, presidente de la Asociación de Taxistas de Huesca, ha explicado que esta circunstancia conlleva que muchos conductores no quieran estar ahí. Existe otra parada otra en el parquin del hospital. situado en la avenida Martínez de Velasco.

Además de la de Consultas Externas, los taxistas también tienen anulada la parada de la plaza Santo Domingo, en el Coso Bajo, debido a las obras de reurbanización de la tercer tramo del paseo Ramón y Cajal, que afecta a esta plaza. "Sabemos que esta parada se recuperará cuando terminen los trabajos y tengamos un emplazamiento definitivo en dicho espacio", ha añadido Cantero. En todo caso, demandan lugares "accesibles y visibles" para facilitar su trabajo.

El Ayuntamiento se ha comprometido a revisar la actual ubicación de algunas de las paradas de taxi en la ciudad "con el objetivo de que, en los casos en los que sea posible, se puedan situar en zonas con más visibilidad y así se consiga un aumento de clientes”.

Representantes de la Asociación se han reunido este lunes con el alcalde de Huesca, Luis Felipe; la concejala de Desarrollo, Rosa Gerbás; y el concejal de Hacienda, José María Romance. En el encuentro, en el que también ha participado el secretario general de Ceos-Cepyme Salvador Cored; los taxistas han expuesto sus peticiones al Ayuntamiento. Además del problema de las paradas, han indicado la necesidad de contar con ayudas para el mantenimiento de los vehículos, donde ha sido necesario cambiar los taxímetros y las capillas (indicativo informativo colocado en el techo). "Estos cambios han supuesto unos 1.000 euros por taxi y han llegado en el peor momento", ha manifestado Cantero.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han indicado que en las ayudas a empresas municipales se incorporará una línea específica para el sector que les permita acceder a subvenciones para acometer las inversiones que tengan previstas durante este año.

Próximamente habrá una nueva reunión entre el Ayuntamiento, el sector del taxi y la Asociación de Comerciantes de Huesca con el objetivo de buscar fórmulas de colaboración para potenciar en uso del taxi en la ciudad, como la de bonificar su uso en el nuevo convenio que se firme con los comerciantes.