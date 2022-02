Los regantes del Cinca y el Gállego rozan la emergencia

Las 140.000 hectáreas regadas por las aguas del Gállego y el Cinca, que alimentan a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, están a solo 28 hectómetros cúbicos de la situación de emergencia. La reserva actual de sus embalses es muy baja, entre las peores de los últimos 40 años, a lo que se une el déficit hídrico en los campos por las bajas aportaciones de lluvia. Esta zona de regadío es la que presenta los datos más desfavorables de la sequía, pero toda la cuenca del Ebro la padece. Sus embalses están al 65% de su capacidad (5.153 hm³), cerca del mínimo de los últimos cinco años (62%), registrado en 2018.

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón ha celebrado este lunes Junta de Gobierno para establecer cupos y adelantar la campaña. Esta empezará el 5 de marzo (excepto en la zona de la Acequia de Violada, el día 7, por unas obras), y lo hará con 3.000 metros cúbicos de agua útil por hectárea. Mientras se mantenga la situación de sequía el reparto se regulará por la normativa aprobada en la Junta de Gobierno de 29 de enero de 2009.

Ahora mismo, el agua disponible solo cubre el 40% de las necesidades, afirma su presidente, César Trillo. El reparto de los 3.000 metros cúbicos se ha realizado en función de la reserva actual. "Si entra más agua, llegaremos hasta los 4.000", añade.

La normativa para el reparto de agua en situaciones de escasez estipula que se repartirán los recursos hasta esos 4.000 metros cúbicos por hectárea, en igualdad para todas las comunidades de regantes. Una vez alcanzados esa cantidad, el resto de recursos, si existiesen, se distribuirán en función del consumo del último año pedido libre.

La Comunidad General notificará individualmente a cada comunidad su dotación disponible, en la cual se habrá descontado el agua consumida desde el final de la campaña 2020/2021. Recomienda a todos los usuarios hacer un uso eficiente del agua, y ha advertido de que intensificará las labores de vigilancia para garantizar el correcto uso del recurso. Esta medida de cupos se complementa con la intensificación de la reutilización de agua de desagües para de esta forma intentar compensar el déficit hídrico del sistema.

Según Riegos del Alto Aragón, atendiendo a los indicadores del Plan Especial de Sequía de la Demarcación del Ebro, su zona se encuentra todavía en situación de alerta, pero queda un margen "de tan solo 28 hectómetros cúbicos" para entrar en situación de emergencia.

Y es que la reserva embalsada sigue retrocediendo. Mediano, uno de los pulmones de la Comunidad, ha vuelto a descender esta semana y está al 26% de su capacidad.

A partir del inicio de la campaña de riego, se ha comprometido a mantener una comunicación fluida con las comunidades de regantes para trasladar de forma oficial cualquier modificación en las reservas, ajustando la dotación en cada momento. Sin embargo, no se adelantará en ningún caso agua a las comunidades que no esté realmente disponible en el embalse, y que a efectos de reparto tan solo computará la superficie regable de pleno derecho. Es decir, no habrá agua para las hectáreas a precario.

Los regantes lamentan que la sequía se produce en un año especialmente complejo por el elevado coste de la energía y la escalada de precios de los fertilizantes. A esto se suma el malestar por el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, "que implica de facto una moratoria en la construcción de nuevos embalses". Por ello, Riegos del Alto Aragón se unirá a la manifestación que se celebrará el día 20 de marzo de 2022 en Madrid.