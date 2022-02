La Subdelegación del Gobierno condena los altercados de Fraga y anuncia refuerzos en las zonas de ocio por la Cincomarzada

La Subdelegación del Gobierno en Huesca ha expresado su más “profunda condena y repulsa” por los hechos ocurridos este domingo 27 de febrero en la explanada del Sotet de Fraga, en los que resultaron heridos de carácter leve dos agentes de la Guardia Civil y fueron detenidas tres personas por presuntos delitos de atentado a la autoridad tras los altercados ocurridos al final de la noche de carnaval.

Además, ha anunciado que de cara al próximo fin de semana, con motivo del puente de la Cincomarzada en Zaragoza, se va a intensificar la vigilancia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las zonas de ocio y turísticas de la provincia.

La subdelegada, Silvia Salazar, se ha interesado por el estado de los agentes y ha transmitido al instituto armado su apoyo. Del mismo modo, ha contactado por vía telefónica con el alcalde en funciones de Fraga, Santiago Burgos, para recabar sus impresiones sobre lo ocurrido y reforzar la coordinación ya existente en materia de Seguridad Ciudadana.

“Lo ocurrido este domingo en Fraga es un hecho lamentable, pero hay que ponerlo en el contexto de un amplio despliegue de la Guardia Civil en la zona de ocio con motivo de las dos fiestas que coincidieron en el mismo espacio”, ha señalado la subdelegada.

En el dispositivo, previsto ya con antelación para controlar esa noche, participaban patrullas de la Compañía de Fraga, Puesto de Fraga, Alcolea de Cinca, Atestados del Destacamento de Tráfico de Fraga y USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca. Se saldó con la incautación de una significativa cantidad de estupefacientes, con tres detenidos por supuesto delito de tráfico de drogas y 85 infracciones administrativas.

Al final de esta actuación, y sin relación aparente con el incendio de una churrería que había ocurrido poco antes en ese mismo lugar, fue cuando se produjo una alteración del orden público, que se saldó con tres detenciones por un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Jucil también condena el ataque "injustificado"

Por otra parte, la secretaría provincial de Jucil en Huesca y por extensión toda la asociación ha mostrado todo su apoyo a los compañeros que sufrieron el domingo en Fraga un ataque "injustificado" cuando realizaban un cordón de seguridad ante el incendio de una caravana de comida que estaba aparcada en el parquin del Sotet.

"Las razones que pueden llevar a agredir a agentes de la autoridad siempre son injustificadas, más todavía cuando la pretensión era la de la seguridad de esas mismas personas", subrayan.

Por ello, desde la asociación instan a los poderes políticos y mandos de la Guardia Civil a que "la prevención, la adopción de entrenamiento y el acopio de material necesario sea una constante a fin de evitar o minimizar los resultados que en cuanto a la integridad física de los compañeros se refiere ya que todo ello redundará sin duda en la mayor calidad de las intervenciones y actuaciones".

La AUGC denuncia la existencia de "unidades fantasma" en Aragón

Mientras, la Asociación Unificadas de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la merma de efectivos en Seguridad Ciudadana provocada por la creación de 'unidades fantasma' con personal de los puestos, "un problema que se lleva arrastrando durante años y que pone en peligro a los propios agentes, como hemos podido comprobar en los incidentes en Fraga, donde un grupo de jóvenes lanzó botellas e increpó a los agentes, resultando dos de ellos heridos". Hechos por los que AUGC se personará como acusación popular en su defensa.

Explican que las 'unidades fantasmas' son aquellas formadas por un determinado número variable de guardias civiles, pseudo especialidades, ocupadas sin necesidad de curso y que no forman ningún catálogo de puestos de trabajo como unidad propiamente dicha, donde sus vacantes no salen publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y no puede solicitarlas cualquier guardia civil. "Están compuestas con el beneplácito y criterio subjetivo del mando, que escoge a quienes ellos consideran 'idóneos', sin más posibilidad para el resto de agentes", critican.

Aseguran que antes de la llegada de la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ya existían estas 'unidades fantasma' con los Equipos ROCA (Robos en el campo), pero con ella al frente se han consolidado los Pegaso (grupos dedicados al control de drones) y se han creado nuevas como los equipos Viogén (para la lucha contra la violencia de género) y los Arroba (encargados de investigar el ciberdelito). "El ciudadano debe conocer que los y las guardias civiles que forman estas unidades se detraen de otras, fundamentalmente de Seguridad Ciudadana, de los puestos que garantizan la seguridad en el entorno rural, mermando las ya de por sí exiguas plantillas que existen", subrayan.

Desde la AUGC apuestan por la creación de esas unidades pero con su correspondiente catálogo de puestos de trabajo, "las cuales vemos necesarias, pero que no se nutran de guardias civiles de Seguridad Ciudadana, mermando sus capacidades", destacan; y piden que haya una actualización al alza de los puestos territoriales, "ya que la escasez de agentes hace que haya veces en que una patrulla puede tardar en llegar allí donde se necesite hasta una hora".