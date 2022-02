Los Félix de Azara defienden la ganadería extensiva como seña de identidad del Pirineo

La gala de entrega de los premios Félix de Azara, que concede la Diputación Provincial de Huesca y que reconocen las aportaciones al desarrollo sostenible en el territorio, se ha celebrado este viernes en la capital oscense con la defensa de la ganadería extensiva como una seña de identidad del Alto Aragón y actividad imprescindible en el equilibrio que han de mantener la conservación y la economía.

El científico Federico Fillat ha recibido el galardón por su labor investigadora sobre el papel de la ganadería extensiva en el mantenimiento del territorio pirenaico. Ha señalado que esta actividad "tiene un provenir clarísimo en la zonas de montaña". Ingeniero agrónomo e investigador jubilado del IPE (Instituto Pirenaico de Ecología), ha destacado que así lo han asumido los jóvenes ganaderos, "que han ido entendiendo que tenían que ponerse al día".

Fillat ha manifestado que las administraciones también comprenden lo primordial de esta actividad "a la hora del diálogo". No obstante, ha indicado que lo difícil es "encontrar soluciones que encajen en los esquemas contables".

En este sentido, ha comentado que sería conveniente recoger las iniciativas existentes en España y ajustarlas a los parámetros aprobados por la Unión Europea para conceder las subvenciones. "Pero ahora se hace al revés, y es muy difícil que en Bruselas entiendan cómo funciona ganadería extensiva en un zona de montaña como el Pirineo de Huesca", ha apostillado.

Investigadores y científicos del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) han acompañado en este acto a Federico Fillat, quien dirigió el área de Ecología de los Sistemas Pastorales del IPE y que ahora se dedica a transferir sus conocimientos, y a reivindicar la simbiosis entre conservación y producción.

En alusión al medio rural, a la hora de agradecer el galardón Félix de Azara ha afirmado que "deberíamos considerar la oportunidad que ofrecen los territorios de montaña, con esa mezcla de despoblamiento y demanda turística". Además, ha destacado que este premio es también del equipo que durante muchos años ha trabajado con él en el análisis del papel que juega el pastoreo en la preservación de las masas forestales.

El científico ha incidido en que "hemos procurado mantener muy unidos los términos de conservación y producción en nuestros estudios de prados, pastos y ganaderías de montaña". Además, se ha referido a la figura de Félix de Azara y a sus aportaciones naturalistas, "primero americanas y después universales".

Foto de familia de los distinguidos con los premios Félix de Azara en las diferentes categorías. Javier Navarro /DPH

Fillat ha recogido el galardón de manos del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia. Este ha felicitado a todos los premiados en el resto de categorías de la 24º edición de los Félix de Azara y ha aludido a la ganadería extensiva como "actividad fundamental para preservar las masas forestales", pidiendo compensaciones para los territorios de montaña y quienes viven en ellos.

"Activismo ecológico"

El presidente de la DPH ha reivindicado el "activismo ecológico del medio rural": "No hay mejor ecologista que quien vive y cuida su territorio". Gracia aprovechó para lanzar un guiño a las ciudades porque "necesitamos la complicidad de sus habitantes, ya que no se trata de estar unos frente a otros sino de ir unos con los otros". "No podemos tranquilizar nuestra conciencia pidiendo solo a la otra parte esfuerzos, cambios de modelo, imposición desde la lejanía", ha dicho.

También ha valorado el trabajo de los alcaldes, concejales y diputados de la provincia de Huesca en defensa del medio rural y ha finalizado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la covid y a las personas que "hoy sufren una inexplicable guerra en el continente europeo".