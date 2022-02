Medidas extraordinarias por la sequía en los grandes regadíos del Ebro: "Pasan los días y ni llueve ni nieva"

De las tres grandes comunidades de regantes de la margen izquierda del Ebro, el Canal de Aragón y Cataluña es la que a priori afrontaba el inicio de campaña en el mes de marzo en mejores condiciones por el volumen de reservas en los embalses de los ríos Ésera y Noguera-Ribagorzaba. Sin embargo, finalmente, debido a la persistente sequía, empezará con prorrateos, lo mismo que Riegos del Alto Aragón y el Canal de Bardenas.

La Comunidad General que abastece a 105.000 hectáreas en las provincias de Huesca y Lérida ha decidido iniciar el riego este jueves, dada la necesidad de agua de los cultivos por la ausencia de precipitaciones. La campaña se adelanta una semana y además arranca con un cupo de 0,35 litros/segundo por hectárea. La restricción se debe sobre todo a la casi inexistente reserva de nieve, por lo que no se esperan importantes aportaciones en el deshielo de primavera.

"No tenemos nieve y hace tres meses que no llueve. Solo contamos con los embalses, pero extrañamente no hemos llegado a llenar ni Barasona ni San Salvador, lo cual es todo un síntoma", ha justificado su presidente, José Luis Pérez

A la vista de estas condiciones "lo prudente", ha señalado, es empezar con prorrateos en los primeros riegos. Estos permitirán atender la demanda de los cereales de invierno, la alfalfa y poder empezar con los árboles frutales. Cada 14 días se revisará la situación de los recursos hídricos de la Comunidad para ir adoptando medidas.

El embalse de San Salvador está al 90% y el de Barasona, al 80%. En la cuenca del Noguera-Ribagorzana, donde se localizan los de mayor capacidad, el porcentaje oscila entre el 50% de Escales y el 75% de Santa Ana, mientras Canelles se sitúa en el 58%. Estos embalses hiperanuales presentan peores estadísticas que en 2021. En un año han reducido el agua almacenada un 19%.

Los datos de la reserva nival en ambas cuencas es todavía más desfavorable. Según el parte difundido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde el río Ara en Boltaña hasta el Ésera en Barasona, se registra la mínima de los últimos cinco años. En esta última cuenca, apenas hay un volumen de nieve equivalente a 12 hectómetros cúbicos de agua.

Pese a que el Canal de Aragón y Cataluña había señalado recientemente que no preveían empezar con restricciones, "estamos viendo que pasan los días y no llegan la lluvia ni la nieve", explicó José Luis Pérez. "De una semana a otra la sequía se agrava".

Riegos del Alto Aragón también confirmó el lunes el adelanto de la campaña, que empezará con cupos. Uno de sus principales embalses, Mediano, está a solo el 28%. También el Canal de Bardenas ha anunciado restricciones desde el principio.

En esta comunidad, dependiente del embalse de Yesa, en la cuenca del río Aragón, la campaña empezará en dos tiempos, el 1 y el 7 de marzo, ha anunciado su presidente, José María Vinué. Las comunidades de base ya conocen el cupo asignado, que de media rondará los 3.600 metros cúbicos por hectárea. "No ha llovido nada y necesitamos regar".

Yesa está al 85% de su capacidad, pero preocupa el deshielo. A pesar de que esta cuenca es la que presenta mejores datos en cuanto a la reserva de nieve disponible (118,5 hectómetros cúbicos equivalentes de agua), "todo dependerá del tiempo y el comportamiento de la nieve", matiza José María Vinué. "Si el deshielo es rápido no servirá, porque Yesa no podrá retener ese agua, Si es lento lo aprovecharemos mejor", añade.