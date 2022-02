El IES Pirámide de Huesca coloca una pancarta para reclamar "un transporte digno"

La reivindicación continúa. El Consejo Escolar del IES Pirámide, tras la reunión extraordinaria celebrada recientemente, ha decido colocar una pancarta en la parte exterior del vallado del centro escolar reclamando "un transporte digno" para los estudiantes de este instituto de Huesca, que deben soportar esperas de alrededor de 40 minutos a la entrada y salida de las clases porque la empresa que se encarga de llevarlos y traerlos ha reducido el número de autobuses a la mitad y, desde enero del año pasado, realiza el traslado en dos turnos. Hay unas 600 familias afectadas.

La pancarta colocada en la entrada del IES Pirámide es una más de las acciones que el Consejo Escolar (alumnado, familias y profesorado) está llevando a cabo para denunciar la situación y exigir que esta se solucione. "Nuestro deseo es que se conozca en la ciudad de Huesca la situación anómala del transporte escolar, que se lleva desarrollando en dos turnos desde enero de 2021 y solicitar al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y a la empresa Avanza una solución al problema", señalan.

Las familias, los alumnos y algunos profesores ya denunciaron la situación el curso pasado. Consiguieron que desde la consejería de Educación se comprometieran a solucionar el problema del transporte para el curso actual. Pero no ha habido cambios. Hace dos semanas se celebró una manifestación en la plaza Navarra de Huesca, con notable afluencia.

Representantes de la Amypa del IES Pirámide se reunieron con los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Huesca. PP, Cs y Vox preguntan este viernes en la sesión de control al consejero de Educación, Felipe Faci, por qué no se ha solucionado el problema del transporte escolar de este centro y que previsiones de hacerlo hay. Los populares han señalado que, en el caso de que la respuesta no sea satisfactoria, ya tiene preparada una PNL (Proposición No de Ley) para llevarla al plenario y que todos los grupos parlamentarios den su parecer sobre lo ocurrido.