Huesca celebrará el Carnaval con actividades infantiles y un concierto en la plaza López Allué

El Ayuntamiento de Huesca celebrará el día 26 la fiesta de carnaval sin cabalgata, pero habrá otras propuestas de diversión para los oscenses que quieran sumarse a una de las fiestas más populares. Ese sábado, la diversión y la música volverán a salir a la calle, aunque de forma contenida debido a la situación sanitaria, según anunció el alcalde, Luis Felipe. Animación infantil por la mañana y un concierto por la noche son los actos del programa municipal que se negocia con Salud Pública, que debe autorizarlo. Tampoco habrá actos en el jueves lardero.

La plaza de López Allué, en el centro del casco urbano, es el escenario elegido para esas dos actividades. La mañana estará dedicada a los niños, con las actuaciones de Raspadegato, que presentará un espectáculo para toda la familia a partir de las 12.00. También se contará con la propuesta de Bailando con Pasión.

Esta mima plaza ha sido la elegida para el concierto de Pecker, que comenzará entre las 23.00 y las 23.30. En principio, no se ha limitado el aforo y la asistencia será gratuita. Sí será obligatoria la mascarilla aunque se desarrolle al aire libre y estará prohibido consumir bebida, según se informó ayer en la comisión municipal de Cultura y Fiestas.

La tradicional cabalgata de carnaval no se llevará a cabo por falta de tiempo. Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con las amypas de los colegios de infantil y primaria de Huesca y con Cadis (Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad) para conocer la posibilidad de su participación en el desfile, como es habitual, pero ante lo ajustado de las fechas esto no es factible.

Esta cabalgata congrega alrededor de 4.000 personas, agrupadas en comparsas, que llenan de colorido el Coso Alto y la plaza de Navarra de Huesca. Pensar y elaborar unos disfraces para conseguir uno de los premios supone meses de trabajo.

Aragón está desde el 4 de febrero en nivel 1 de alerta sanitaria, lo que supone que no hay limitación de aforos ni de horarios en hostelería y ocio nocturno. Además, desde el día 10 no es obligatorio utilizar mascarilla en exteriores. No obstante, la normalidad no se ha recuperado al cien por cien. La situación actual conlleva que para aquellas actividades en las cuales la participación de asistentes supere las 500 personas en interior o las 1.000 personas en exterior, al aire libre, los organizadores deberán elaborar un plan de actuación que contenga las medidas de prevención y control de la covid-19. Salud Pública deberá autorizarlo.

En la misma tesitura que la capital oscense están otras localidades de la provincia, como Bielsa, donde tiene lugar una fiesta ancestral. El Ayuntamiento belsetano está a la espera de recibir el permiso del Gobierno de Aragón para celebrar su carnaval del 24 al 27 de enero. Se ha organizado un programa con medidas sanitarias y la obligación de llevar mascarilla a partir de los seis años. Igualmente, La Fueva, Torla y otras localidades de Sobrarbe apuestan por recuperar sus carnavales.

Barbastro ya anunciado que, como el año pasado, volverá a celebrar su concurso de disfraces virtual, a través de las redes sociales. No obstante, el carnaval de 2022 ha programado sesiones de cine infantil y una concierto en el Centro de Congresos. En Monzón, los carnavales será los días 11 y 12 de marzo. El programa contará con una carpa para celebrar un concierto y actividades específicas para el público de menor edad.

San Lorenzo

En la comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca también se comentó ayer que han empezado a planificar otras citas señalada en el calendario oscense, como San Jorge, el 23 de abril; y San Lorenzo, del 9 al 15 de agosto. De hecho, se dieron a conocer los borradores para la próxima convocatoria de las ayudas económicas destinadas a actividades deportivas en el marco de programas de fiestas 2022.

Además, ya se han hecho públicas las bases para conceder las autorizaciones para la venta ambulante en las Fiestas de San Lorenzo de Huesca 2022, que volverá a ubicarse en la avenida de los Monegros. El año pasado, el alcalde dictó a principios de abril un decreto cancelando esta convocatoria.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva este año la facultad de cancelar la celebración de este mercado si, por circunstancias sobrevenidas, se dieran razones de seguridad para las personas o así lo indicara una norma de rango superior.