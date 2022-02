Sabiñánigo da un premio de 25.000 euros del sorteo especial de San Valentín de la Lotería Nacional

El estanco de la avenida del Ejército número 4 de Sabiñánigo ha dado un premio de 25.000 euros en el sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional, celebrado este lunes. Se trata de un segundo premio y el número agraciado es el 54.351.

Por el momento se desconoce quién ha sido el afortunado o afortunada que compró el décimo premiado, tal y como ha señalado Marisa Escartín, que regenta este estanco. "No sabemos quién ha sido, puede ser de Sabiñánigo o no, porque también entra gente de paso, trabajadores y esquiadores", añade. E incluso "el agraciado igual no se ha enterado, porque el sorteo fue este lunes a las 21.00, y otros años suele ser al mediodía". Si es un cliente habitual "lo pueden decir y a veces nos enteramos, pero de momento no sabemos nada".

De todas maneras Marisa se ha mostrado muy contenta de haber dado este premio, "es una buena manera de comenzar el año". No es la primera vez que este estanco de la avenida del Ejército de Sabiñánigo da un premio importante. El último fue hace dos años y correspondió a una primitiva de 54.000 euros. "Y también damos premios menores, aunque esos no se suelen dar a conocer".