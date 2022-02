La Diputación de Huesca pagará cajeros en los pueblos, con un coste anual de 10.000 a 18.000 euros  

La Diputación de Huesca está dispuesta a financiar la instalación de cajeros automáticos en aquellos municipios que no disponen de oficinas bancarias. Así lo ha anunciado este jueves el presidente, el socialista Miguel Gracia, quien ha dicho que su voluntad es "solucionar el problema de la exclusión financiera en el medio rural". Para ello, en los últimos días ha mantenido contactos con responsables de bancos y de la sociedad estatal de Correos.

Las ofertas realizadas por las distintas entidades varían entre los 10.000 y los 18.000 euros al año por cada una de las máquinas que se instalen, cantidad que incluye el mantenimiento. Otra opción es el ofibus, con un servicio de 8 a 10 horas, que rotaría por distintas localidades. En este caso se eleva a 150.000 euros.

"Estamos viendo que cierran oficinas y sacan cajeros automáticos", ha declarado Gracia, un goteo continuo que abre una nueva brecha entre el medio urbano y el medio rural, porque en las ciudades son servicios rentables prestados por empresas privadas, pero en los pueblos deben ser las administraciones quienes los sufraguen. Gracia lo ha comparado con otras prestaciones como la luz eléctrica o la banda ancha.

Según ha destacado el presidente, el día a día de los vecinos de los pueblos es bien diferente al de las grandes ciudades. “Seguro que el alcalde de Zaragoza, el señor Azcón, no tiene problemas para acceder de forma rápida e inmediata a servicios como internet, luz, electrolineras, multiservicios, telefonía móvil o simplemente un cajero automático”. Frente a esta realidad ha contrapuesto la del medio rural, donde "solo con ayudas desde lo público podemos avanzar para que se tenga acceso a similares servicios que los habitantes de la ciudad, servicios hoy fundamentales para cualquier ciudadano, resida donde resida”. “Desde lo público se han de atender los desequilibrios y la falta de igualdad de oportunidades”, ha añadido.

Correos tiene previsto instalar 1.200 cajeros en oficinas de toda España y otras 300 en pequeñas poblaciones de zonas rurales, que no supondrán ningún coste para los ayuntamientos. En Aragón serán 65 cajeros. Ofrece así la posibilidad a los ciudadanos de disponer de efectivo allí donde no hay oficinas bancarias pero sí puntos de atención de la empresa pública.

Sin embargo, esos 65 del plan de la empresa postal no son suficientes para cubrir todas las necesidades. Según ha explicado el presidente de la Diputación, "Correos financiará donde sea rentable, es como la banda ancha, las empresas privadas llegan donde es rentable". Y lo que no cubra esta entidad o los bancos, lo hará la Diputación. Vistos los costes, el objetivo es pagar el cien por cien, aunque todavía no se sabe el número de municipios y es posible que alguno opte por otras soluciones.

De momento se ha encargado a los técnicos de la institución que busquen el modelo administrativo más adecuado para ayudar a los municipios que quieran el servicio de cajero. Los ayuntamientos deben priorizar, y así, el que opte por obtener dinero para este servicio deberá renunciar a otro, ya que de lo contrario habría una avalancha de peticiones.

Precisamente en el pleno celebrado este jueves, se ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución presentada por el PP para buscar soluciones a los problemas de exclusión financiera. Se va a pedir el respaldo económico de la Comunidad Autónoma. Gracia ha recordado que Galicia invertirá 3 millones de euros y otras diputaciones españolas también están trabajando en ello.

La Diputación de Teruel, por ejemplo, negocia con la Cámara de Comercio y entidades financieras como la Caja Rural de Teruel e Ibercaja otros modelos para que los 85 multiservicios rurales se conviertan en un punto para proporcionar dinero en efectivo a los vecinos de localidades que no cuentan con ningún cajero automático ni sucursal bancaria. La de Zaragoza ha incluido un millón de euros en el presupuesto para afrontar la brecha financiera del mundo rural.

Respaldo a la candidatura olímpica

Además de la propuesta sobre servicios financieros, el pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad el resto de las mociones presentadas por los grupos políticos. Estas se refieren a las mejoras en el transporte sanitario y en las condiciones asistenciales de todas las ambulancias del 061 que prestan su servicio en la provincia de Huesca; la potenciación de Puente La Reina de Jaca como área de servicios y buscar posibilidades para facilitar la circulación de vehículos por esta localidad, a la vista de la intención del Ministerio de Transportes de construir un enlace; o el apoyo a los autónomos. También ha obtenido un respaldo unánime una candidatura española, liderada por el COE, para la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, organizados de manera conjunta entre Aragón y Cataluña.