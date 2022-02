Graban a un animal correteando en Cerler y los expertos dudan de si es un oso o no

Un trabajador de la estación de Cerler grabó con su teléfono móvil a un animal correteando por las nueva zona esquiable del valle de Castanesa, cerca del collado de Basibé (pista de Águllas), y el vídeo se ha hecho viral ya que son muchos los que lo identifican como un pequeño oso. De hecho, el propio autor se acercó luego hasta el lugar donde captó al animal y también grabó un supuesto rastro de huellas que había dejado. Sin embargo, los expertos dudan de que se trate de un plantígrado.

Según fuentes del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, los especialistas de la Patrulla del Oso recibieron el aviso el pasado fin de semana y se desplazaron a la zona pero al llegar no pudieron encontrar ningún rastro para poder investigar y determinar si correspondía o no a un oso. Mientras, fuentes de Aramón han afirmado no tener más detalles sobre el asunto más allá del vídeo que se ha difundido por las redes sociales.

La Fundación Oso Pardo también ha recibido los vídeos y tras visionarlos no han podido determinar si el animal que aparece corriendo en el vídeo es un oso porque está a mucha distancia, "aunque tampoco lo podemos negar categóricamente", ha señalado el presidente de la entidad, Guillermo Palomero. Lo que sí han asegurado es que las huellas que supuestamente se atribuyen al citado oso en otro vídeo no lo son, sino que parecen más bien de un cánido. Aparecen otras pero más difíciles incluso de identificar.

Aunque muchos creen ver a un osezno en las imágenes, Palomero duda de que se trate de una cría pequeña porque siempre van acompañadas con su madre a no ser que les haya pasado algo. De todas formas, también ha advertido de que "puede haber osos activos" en estas fechas ya que, de hecho, en la Cordillera Cantábrica los han visto recientemente.

Otros expertos apuntan a que podría tratarse de un oso de segundo año recién independizado que hubiera salido de la osera en busca de comida.