Vecinos de Huesca proponen la sensibilización y presencia policial ante la prohibición de animales en los parques

La Asociación de Vecinos del barrio María Auxiliadora de Huesca ha propuesto campañas de sensibilización continuadas en el tiempo, así como una vigilancia policial constante, para hacer frente a un posible problema de limpieza por parte de las mascotas, frente a la prohibición de la presencia de animales en zonas ajardinadas, parques y zonas de juego.

NOTICIAS RELACIONADAS Críticas vecinales y recogida de firmas ante la prohibición de la entrada de perros a los parques de Huesca

Los vecinos de este barrio oscense han mostrado su "enfado y disconformidad" con la aprobación de la modificación de la ordenanza de seguridad y convivencia en la que se prohíbe la presencia de los animales en las zonas ajardinadas y en los parque y zonas de juego, y en su zona de influencia establecida en un radio de 5 metros.

El presidente de esta asociación de vecinos, Javier Moreno, ha calificado esta medida como un "dislate", que obligará a pasar a 5 metros de jardines y parques.

Moreno ha afirmado que enfrentarse a un problema de limpieza a través de la prohibición "no es una forma adecuada para resolver el problema" y que "tomar esta medida es un retroceso en la tenencia y respeto de animales". Por ello, han propuesto otras medidas como que pasan por la concienciación, la educación, campañas de sensibilización continuadas en el tiempo y vigilancia policial constante.

"Me resisto a que la gente formal que vaya con su mascota no pueda pasar con su perro atado por el parque y es que hay cosas que hay que delimitar y ver qué es lo que se delimita y cómo y no ir subiendo el tono de las prohibiciones". En su opinión, "antes que prohibir hay que hacer correcciones, ver que la policía está en la calle y que se cumplan las normas".

Los vecinos de este barrio se han preguntado si esta modificación es lo que realmente desea la ciudadanía y les gustaría saber cuántas multas ha puesto la Policía Local, por lo que solicitarán esta información para conocer de primera mano la magnitud del problema. En este punto, Moreno ha trasladado que "estamos esperando a que se convoque el Observatorio de Convivencia para ver cuántas multas o quejas se han puesto para llegar a la decisión de prohibir determinadas cuestiones".

Moreno ha recodado que en diciembre del año 2020 se produce una modificación que, en la práctica, impide pasear a los perros por la ciudad, ya que obliga a llevarlos "junto al bordillo, o más próximo al imbornal del alcantarillado o en zonas o destinadas al paso de peatones" por lo que es "impracticable".

Desde la asociación vecinal se ha evidenciado una "falta de empatía" de los representantes políticos a quienes tienen mascotas y sostienen que mueven una gran cantidad de dinero en las distintas clínicas veterinarias de Huesca, así como en alimentación y otros elementos necesarios para su cuidado.