Ayerbe negocia con Adif la cesión de cinco pisos junto a la estación para vivienda social

La escasez de vivienda de alquiler es un problema generalizado en los pequeños municipios de la provincia de Huesca. Esta circunstancia impide, en ocasiones, que el censo poblacional se incremente con familias que podrían trasladarse si hubiese posibilidad de arrendar una casa o vecinos de ida y vuelta, que trabajan en un municipio y viven en otro.

Es el caso de Ayerbe, que en tan solo un año consiguió aumentar su padrón municipal activando una campaña para no bajar de los 1.000 habitantes y, con ello, mantener algunos de los servicios que hoy disfruta. Su alcalde, Antonio Biescas, explica que en la localidad, a 26 minutos en coche de Huesca capital, "hay bastante vivienda de venta pero de alquiler es más complicado".

El primer edil comenta que "hay mucho trabajo temporal, y esa gente podría vivir en una casa del alquiler, pero esta todo lleno". Una demostración de la alta demanda existente es que los ocho apartamentos de nueva construcción destinados al arriendo en la plaza Ramón y Cajal están casi todos reservados". "Animamos a quienes tienen viviendas vacías a que las pongan en el mercado, de una forma u otra", precisa.

Asimismo, el Ayuntamiento está negociando con el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la cesión de uso o la venta de las viviendas vacías que este tiene en Ayerbe para destinarlas a alquiler social. Según indicó Antonio Biescas, se trata de cinco pisos en la avenida Estación donde antes vivían empleados de Renfe "pero que llevan muchos años sin ocupar". "Hay cinco inmuebles vacíos y si no conseguimos comprarlos, lo mejor sería que nos los cedieran, pero por bastante tiempo, ya que habría que hacer obras de rehabilitación importantes y necesitaríamos años para rentabilizarlas", apunta.

Desde la empresa pública manifestaron que, efectivamente, hace un año que el Ayuntamiento presentó la posibilidad de poder rehabilitar varias viviendas vacías de Adif en Ayerbe para destinarlas a vivienda social, pero que no se ha avanzado en la propuesta. Las mismas fuentes señalaron que "tampoco se ha definido el régimen jurídico en el que se enmarcaría la actuación". "Por nuestra parte estamos dispuestos a alcanzar todos los acuerdos necesarios con respecto a esta iniciativa", añadieron.

En este año, el Ayuntamiento iniciará la rehabilitación de una casa en Los Anglis, núcleo agregado al municipio, que se compró al obispado de Huesca hace tres o cuatro años. También se ha acondicionado el piso de la casa consistorial y ya está alquilado.

El alcalde destacó que esta vivienda tiene limitaciones ya que está destinada a personal funcionario (profesores, sanitarios…) y sus dimensiones no permiten residen a una familia grande. "En todo caso, nos permite dar solución a otra de las realidades que tenemos aquí, que la gente que viene a trabajar al colegio o al centro de salud y que necesita un alquiler para el curso escolar o para unos meses". "Ahora igual hay siete u ocho profesores que se quedan entre semana a vivir aquí, y eso es vida para Ayerbe", apostilló Biescas.

A por un nuevo reto

Paralelamente a la búsqueda de viviendas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña similar a la de agosto del 2020 para conseguir que el padrón llegue a los 1.100 habitantes. Desde entonces se han cesando en Ayerbe más de 100 personas. Contando las bajas por fallecimiento y otros motivos se calcula que ahora serán unos 1.060 vecinos, según dice el alcalde. "Y se ha notado el efecto de la covid, igual han venido 20 o 25 personas entre Ayerbe, Fontellas y Los Anglis", añade.

A pesar de este incremento, continúa habiendo gente "que reside aquí prácticamente todo el año y no está empadronada". La falta de información ("porque no saben la importancia que tiene") o los temas médicos suele ser las causas por las cuales no se lleva a cabo este trámite.

Superar los 1.100 habitantes no supone incrementar el número de concejales ni conseguir nuevos servios, "pero te da algo de estabilidad". "Es algo psicológico y podemos llegar porque hay gente residiendo aquí sin censarse y durante unos seis meses al año estamos viviendo en Ayerbe alrededor de 1.300 personas", destaca el alcalde. El llamamiento para empadronarse se está realizando a través de redes sociales y casa a casa a través de los buzones.