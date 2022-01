Lu Manzano, premio Info_Influencers: “A los jóvenes les diría que nunca se queden con lo primero que lean”

Todavía nerviosa y profundamente emocionada. Así que muestra Lu Manzano, alumna del IES Lucas Mallada de Huesca que este jueves, 20 de enero, recibía el primer premio del concurso Info_Influencers de manos de la reina Letizia. Un premio organizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción con la colaboración de Google y del Gobierno de España, cuyo objetivo es promover en las y los adolescentes la habilidad y la voluntad de acceder a la información ofrecida por los medios tradicionales y el contexto online con pensamiento crítico.

“Al principio estaba muy nerviosa, no me lo podía creer. Ha sido muy emocionante. Cuando lo presenté no me imaginé que ganaría el primer premio”, reconoce la joven mientras espera su tren, todavía en Madrid, tan solo unas horas después de recibir el premio del concurso ‘(In)fórmate: pensamiento crítico y alfabetización mediática’. En este contexto se han entregado los galardones a las categorías de periodismo escrito, periodismo audiovisual y periodismo sonoro- en un acto al que asistían Ana Pastor (Newtral), Desiree García (Efe Verifica) o Javier Santaolalla (Youtuber y divulgador científico), entre otros.

Tras la entrega, la joven ha tenido la oportunidad de charlar con la Reina de manera distendida durante casi 30 minutos: “Ha sido muy simpática. Nos ha preguntado qué opinábamos sobre las ‘fakenews’ y sobre el impacto que tienes nos influencers en los jóvenes y ha destacado la importancia de fomentar el pensamiento crítico hoy en día”.

Algo de lo que la estudiante aragonesa de 2º de Bachillerato sabe mucho, como demuestra el trabajo que le ha valido el primer premio, una noticia redactada por ella titulada ‘La economía circular y la sostenibilidad: una gran oportunidad para la creación de nuevos empleos’. “Fue a raíz de un trabajo de clase de Economía como surge la idea de hablar de las posibilidades que ofrece la economía sostenible y cómo ésta puede influir en la creación de empleo”.

En el texto, la joven de 17 años alertaba de la situación de emergencia climática, reforzando su tesis con la opinión de expertos y subrayando la labor de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Durante meses, contrastó noticias publicadas en diferentes medios, leyó numerosos informes y acudió directamente a las fuentes principales. Todo un trabajo de investigación periodística, aunque reconoce que no es esta la profesión a la que le gustaría dedicarse el día de mañana: “Me gustaría estudiar ADE y especializarme en marketing, pero creo que en un momento en el que existe tanta información y todo el mundo puede opinar de lo que quiera, es muy importante tener herramientas para conocer la verdad”. Por eso, el mensaje que manda a la gente de su generación es claro y conciso: "Que se informen, y que nunca se quede con lo primero que lean”.

Lu Manzano, en el momento en que ha recogido su premio. Heraldo

Hasta el lugar de la entrega de premios, la sede del Campus de Google ubicada en un edificio neomudéjar situado a escasos metros de Palacio Real de Madrid, construido en 1892 y que albergó la primera fábrica de baterías para uso industrial, Manzano acudía con el profesor de la asignatura que promovió la participación del centro en el concurso, Eduardo Marsó, profesor de Economía y ex alumno del Mallada. “Imagina, la ilusión y el orgullo para mí son dobles. Es toda una alegría”, reconoce, emocionado.

El pensamiento crítico, más importante que nunca

Hace un par de años, el centro oscense ponía en marcha el programa ‘Ágora para el debate’, una iniciativa pionera que trata de fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización informacional y que cuenta con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. “Fue a propuesta de DGA como conocimos la existencia de este concurso, y animé a los alumnos a presentarse pues, cada tres meses, preparamos contenidos para un blog de clase en el que contrastan noticias económicas y ofrecen diferentes puntos de vista”, explica Marsó.

“Con este plan de innovación que desarrollamos en alumnos desde 3 de la ESO, intentamos que aprendan a contrastar y que no se queden solo con una perspectiva. Algunos como es el caso de Lu, se lo han tomado muy en serio”, admite. Así, trabajan competencias orales, dinámicas sobre el debate, trabajo en equipo y pensamiento crítico, en un momento en el que es “más necesario que nunca”: “De hecho, son los alumnos los más implicados. Pronto vimos que funcionaba y que incluso a alumnos no tan brillantes se les abrían nuevos caminos y oportunidades”.

Sobre Manzano, asegura que el premio reconoce sus ganas, humildad, constancia y optimismo: “Sin lugar a dudas, es una gran alumna”. Como ganadora en la categoría de periodismo escrito, la estudiante oscense tendrá acceso a una de las tres masterclass exclusivas que ofrecerán tres divulgadores científicos de Youtube: Quantum Fracture, La Gata de Schrödinger y Javier Santaolalla.