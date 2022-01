El juez no admite al abogado Jorge Español como acusación popular contra los exconsejeros catalanes Vila y Puig

El juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca, encargado de enjuiciar la causa abierta contra los exconsejeros de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Santiago Vila y Lluis Puig, por un posible delito de desobediencia a raíz de su negativa a entregar los bienes del monasterio de Sijena, ha dictado un auto en el que inadmite la personación, a título personal, del abogado Jorge Español como acusación popular.

Español representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en este proceso penal pero sus diferencias con esta institución, que amagó con retirarlo del caso, le llevaron a dar el paso de solicitar su personación a título particular, algo que finalmente no podrá hacer .

En la resolución hecha pública este lunes, el magistrado justifica que el ejercicio de la acusación popular no es admisible para quien, desde 2017, ha ejercido como letrado de la acusación particular en la causa. Aclara además que, ahora que ya se ha abierto juicio oral (la vista está pendiente de señalamiento), no es posible constituirse como acusación popular, en su propio nombre, eludiendo así “la obligación que tenía de haber interpuesto querella para dar lugar al inicio del procedimiento y prestar la fianza que le hubiese sido requerida”.

Y concluye que tal pretensión cae de lleno en las que el art. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala como peticiones, incidentes y excepciones "que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal y debe rechazarse”.

El magistrado recuerda también que el juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca, en su auto de 19 de julio de 2021, ya denegó a Jorge Español su personación en la causa como acusación particular a título personal. No obstante, contra esta resolución cabe recurso de reforma que se tendrá que presentar en el plazo de tres días y recurso de apelación en el plazo de cinco días.

En julio de 2018, el Gobierno de Aragón se retiró de la causa penal abierta por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra los exconsejeros por negarse a facilitar la salida de los bienes del monasterio desde el Museo de Lérida. El pasado mes de junio, el Ayuntamiento planteó cambiar al abogado, para dejar su representación en manos de los letrados de la Diputación de Huesca, al discrepar con la estrategia de Jorge Español respecto al proceso penal, en el que solicitaba para los exconsejeros penas superiores a la Fiscalía. Sin embargo, su sustitución podría conllevar una minuta millonaria, ya que hasta ahora lo ha representado gratis.

Esta fue la razón de que el consistorio diera marcha atrás a su decisión. Sin embargo, Jorge Español decidió personarse como acusación popular para evitar, dijo que, en último término, "estos señores se vayan de rositas". Según Español, la finalidad de prescindir de sus servicios era que, el día del juicio, el abogado de la Diputación Provincial se hubiera adherido a la petición del fiscal, que solicita para Vila y Puig "unas penas ridículas".