Vecinos y empresarios Cerler exigen resolver la "histórica" falta de servicios antes de impulsar la telecabina

El reciente anuncio de una inyección de fondos europeos que garantiza más del 75% de los 13 millones de euros en los que está presupuestada la telecabina desde Benasque, unido a los 40 millones de inversión previstos para la ampliación de la estación de esquí hacia Castanesa, han hecho levantar la voz a los vecinos y empresarios de Cerler, que reclaman saldar la "histórica deuda" de falta de servicios básicos del pueblo antes de comprometer dinero público para impulsar estos macroproyectos.

La Asociación Pico Sarllé de Cerler acusa al Ayuntamiento de Benasque y al grupo Aramón de "echarse mutuamente la responsabilidad" para no resolver las graves carencias que sufren los casi 300 empadronados -solo 180 residen todo el año- en una localidad con más de 400 plazas hoteleras, un millar de apartamentos y unos 20 establecimientos hosteleros.

Y es que denuncian que en el principal "motor de desarrollo" del valle la luz se va cada dos por tres; la mitad de las farolas no funcionan; se quedan sin agua en verano; no hay depuradora; las aceras son de tierra; la recogida de basuras es «deplorable»; las calles están mal mantenidas; el alcantarillado despide unos olores "horrorosos"; solo hay dos hidrantes para bomberos y no funcionan...

"Se da una imagen lamentable del pueblo a los turistas"

"Estamos completamente desatendidos porque pagamos nuestros impuestos y tampoco estamos pidiendo la Luna", se queja Lucas Damlaimcourt, presidente de la asociación, quien recuerda que los turistas también sufren estas carencias "y da una imagen lamentable del pueblo".

Por ello, reclaman priorizar la terminación de la primera fase de la urbanización de Cerler (hay otras dos que ni siquiera se han empezado) "porque con un presupuesto bastante menor que el de esos macroproyectos se arreglarían todos los problemas".

Desde la asociación dejan claro que no tienen una opinión preconcebida sobre la telecabina y por ello han pedido un estudio de impacto económico y social para aclarar qué consecuencias tendrá para la vida de los vecinos y para la actividad económica de hoteles, restaurantes... También quieren saber si se plantea como un transporte público que funcione todo el año y con horarios racionales.

Alain López, director del Hotel Monte Alba, cree que sería un proyecto "positivo" para todo el valle y no teme que afecte a Cerler "porque siempre habrá clientes que prefieran alojarse a pie de pista"; y que solucionaría los atascos que se producen los días que nieva mucho. Pero también coincide en que "antes deberían arreglar la urbanización porque está hecha un desastre".

Similar es la opinión de Juancho Garrido, del restaurante La Picada. "No creo que nos reste clientes porque la gente seguirá queriéndose alojar en Cerler", señala. Pero también reclama que el proyecto de la telecabina vaya acompañado de inversiones en la urbanización "porque está muy dejada" y en la carretera "para que no se monten esos líos que, de todas formas, ocurren solo unos pocos días de la temporada". "Que las mejoras lleguen para todos, no solo para una parte", resume.

Para Jonatan Liza, de la tienda de alquiler de esquí Deportes Roca Roya, "no es el momento adecuado" para invertir en la telecabina. "No estamos en contra, pero hay que priorizar y se debería de hacer cuando ya tuviéramos aquí todos los servicios básicos porque si no, la gente preferirá quedarse en Benasque ya que allí no les faltará de nada", se teme. Además, considera que es una buena alternativa "pero hay muchas más". Y plantea en este sentido un transporte público de autobús que estuviera en funcionamiento durante todo el año.

El alcalde culpa a Aramón

En respuesta a estas quejas, el alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, asegura que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver" con la falta de servicios que denuncian los vecinos de la urbanización de Cerler y traslada toda la responsabilidad al grupo Aramón "porque es el promotor del plan parcial y la Ley Urbanística de Aragón le impone la obligación de desarrollar su propio plan".