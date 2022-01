El Centro de Salud de Monzón limita la asistencia presencial por las bajas de sanitarios y el aumento de casos por covid-19

La séptima ola de la pandemia del coronavirus está golpeando con virulencia en Monzón cuyo Centro de Salud Urbano se ha visto desbordado por el aumento de contagios en lo que llevamos de año, un total de 268 nuevos casos de contagio por covid-19 desde el 1 hasta el 9 de enero. A ello se une que varios sanitarios están de baja por haber sufrido contagio del coronavirus. Estas circunstancias han obligado a reducir al mínimo las consultas presenciales y a recomendar a los pacientes a que las hagan por teléfono salvo caso de urgencia.

Los sanitarios del Centro de Salud de Monzón Urbano piden en un comunicado difundido ayer colaboración a la población ante la “crítica situación de presión asistencial y bajas de personal sanitario” que está viviendo estos días.

La dirección del Centro de Salud pide a la población que “se limiten las consultas a lo necesario, volviendo a ser la atención preferentemente telefónica, dejando la presencialidad para las urgencias reales o consultas imprescindibles”, para lo cual se atenderá a los pacientes por el personal sanitario que se halle en ese momento de turno.

Igualmente, se recuerda a los pacientes que tengan cita presencial, que no acudan al centro sanitario, dado que se les atenderá por teléfono. También los sanitarios hacen especial hincapié en que las personas con síntomas sospechosos de covid no acudan al Centro de Salud ya que se les dará indicaciones por teléfono y se valorará si deben o no acudir al ambulatorio.

Esta séptima ola, está golpeando estas semanas a Monzón de forma importante. Desde el 1 de enero y hasta este domingo 9 se habían contabilizado 628 positivos por covid tras los test pertinentes. Estos contagios han incidido en el personal de los centros educativos y también sanitarios, generando bajas y una “situación muy difícil” por lo que piden a la población comprensión y paciencia hasta que se produzca una normalización en los próximos días.