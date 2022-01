Los Reyes prometen en Huesca no dejar carbón a los niños "por haber protegido este año a vuestros padres y abuelos"

Ni el frío -menos del esperado-; ni que el desfile fuera más corto y menos vistoso; ni siquiera el apagón que interrumpió durante cinco minutos el novedoso saludo en la plaza de toros que solo pudieron disfrutar unas 3.000 personas por limitación de aforo. Nada empañó la tarde más esperada por miles de niños y niñas oscenses, que se echaron a la calle este miércoles para poder volver a ver en directo a los Reyes Magos tras la suspensión de la cabalgata de 2021.

"Se ha notado que ha sido más corta pero me ha parecido bien porque al menos se ha podido realizar a pesar de las circunstancias y lo importante es que los niños puedan vivir esa ilusión y la disfruten", valoró Bibiana junto a su hija Valeria, de 5 años de edad, que se quedaron sin entradas para el saludo en la plaza de toros "porque se agotaron enseguida".

«Ha durado menos pero era lo esperado porque así la gente no se aglomera tanto rato. Habrá que esperar a otra ocasión, cuando haya menos covid», señalaron Carmen y Juan Antonio tras ver el desfile con su hija Jara, de 4 años, y mientras se dirigían a la plaza de toros para ver a los Reyes. "Nos costó 40 minutos por internet, pero al final sacamos las entradas", dijeron.

Iván e Isabel acudieron con sus hijos Mario, de 7 años, y Gala de 4. Y aunque admitieron que habían echado en falta "algo de espectáculo", también manifestaron que "por suerte ha habido cabalgata y dentro de todo, ha estado bien porque los niños lo han disfrutado. Sí que esperaban los caramelos, pero tendrá que ser el año que viene", indicaron. En su caso, iban a ver el saludo a los Reyes en streaming por la página web y las redes sociales del Ayuntamiento.

Bajo la dirección artística de Alfonso Palomares, de la compañía Lagarto Lagarto, 75 personas formaron parte de una comitiva real con menos grupos de animación que de costumbre para arropar a las tres carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar y sus pajes. Tampoco faltaron otros ‘invitados’ ya tradicionales como los bomberos y las furgonetas de Correos, ambos cargados de regalos. Esta vez, el Ayuntamiento modificó el recorrido y lo amplió en 250 m para facilitar que el público pudiera mantener mayores distancias.

Sí hubo algunas colas para poder acceder luego al espectáculo de la plaza de toros por tener que enseñar el pasaporte covid. Dirigido por Jesús Arbués, de Producciones Viridiana, contó con la animación de Circo La Raspa y los villancicos de María Pardo y Los Lambreños. El colorista videomaping dejó al público boquiabierto.

No obstante, como siempre, el momento más esperado fue el saludo de los Reyes. Aparte de las habituales promesas, Melchor Gaspar y Baltasar tuvieron este año un recuerdo especial para los niños y niñas que no habían podido ir por estar confinados en sus casas debido al covid. También prometieron no traer carbón en agradecimiento al comportamiento en este último año de los más pequeños, "porque se han puesto las mascarillas para proteger a sus padres y a sus abuelos y aguantan en el cole con las ventanas abiertas", destacaron. Y les animaron con un mensaje optimista: "En estos más de 2.000 años hemos visto muchas epidemias y pestes y siempre se han acabado".

La edil de Seguridad Ciudadana, Ana Loriente, valoró muy positivamente tanto la cabalgata como el espectáculo posterior. "Solo viendo las caras de todos los niños y niñas cada vez que aparecía una de las carrozas reales ya merece la pena que la cabalgata se haya podido recuperar", dijo. Y agradeció la comprensión de los grupos que este año no habían podido participar en el desfile "porque todo el mundo sabe la situación en la que estamos y Huesca siempre ha dado ejemplo de precaución".

Sus Majestades visitaron toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, pasando por Monzón, Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Binéfar, Aínsa o Almudévar repartiendo ilusión entre pequeños y mayores.