Consejos para ver el saludo de los Reyes Magos en Huesca: ropa de abrigo y plástico para las gradas

Todo está, salvo imprevistos, preparado para la llegada de los Reyes Magos a Huesca y a diferentes localidades de la provincia. Las cabalgatas y los actos unidos a ellas se han adaptado a las circunstancias de la pandemia, pero este 5 de enero Melchor, Gaspar y Baltasar sí saldrán a la calle para repartir primero ilusión y después regalos. En la capital oscense, Sus Majestades han cambiado la ubicación del tradicional saludo con el culmina el desfile. En lugar de salir al balcón del Casino, saltarán al ruedo de la plaza de toros.

El Ayuntamiento eligió este espacio para garantizar que los asistentes cumplen la distancia de seguridad y que no se producirán aglomeraciones como las de la plaza de Navarra, donde se reúnen alrededor de 6.000 personas para escuchar los consejos que los Reyes Magos dan a los niños cada año. Los responsables municipales también hacen varias recomendaciones para aquellos que han conseguido una de las 3.250 entradas gratuitas que permitirán acceder a la plaza, ya que el espectáculo tiene aforo reducido.

Los mayores de 12 años deben llevar el certificado covid-19 y el DNI. Las mascarilla es obligatoria, así como la invitación que da acceso al recinto. Además se aconsejar llevar ropa de abrigo para no pasar frío durante la espera y el tiempo de duración del espectáculo (unos 20'). Se pide no acudir en caso de presentar síntomas de coronavirus o malestar general. Además, en las colas y accesos se ruega mantener la distancia de seguridad. Igualmente, se recuerda que no se puede entrar en la plaza con carritos y sillas de bebé. Debido a la época del año, los asientos del coso taurino pueden presentar humedades, por lo que se recomienda llevar alguna protección plástica para ellos.

La cabalgata comenzará a las 17.30 en la avenida Monreal para seguir por el Coso hasta llegar a la plaza Santo Domingo. El trayecto se ha alargado 250 m para que los asistentes dispongan de más espacio para ver el desfile. El saludo de los Reyes empezará a las 19.00. La plaza de toros se abrirá a las 18.00. Cada entrada lleva una puerta y unas escaleras de referencia para que el acceso se realice de forma ordenada. No se podrá pasar al recinto por otro circuito que no sea el indicado.

La organización habilitará un espacio para personas con movilidad reducida. Con cada niño puede ir solo un adulto, con el objetivo de que el mayor número de niños y niñas posible pueda disfrutar del saludo real. El escenario desde el cual saludarán los Reyes Magos estará en la parte noroeste del albero y detrás del mismo no habrá público. La salida se llevará a cabo por el mismo lugar que la entrada.

Quienes no vayan a la plaza podrán seguir el acto en la web del Ayuntamiento de Huesca o en los canales municipales oficiales: YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, ya que se retransmitirá en directo por 'streaming'.

Cabalgata mixta en Sabiñánigo

En Sabiñánigo se ha optado por una cabalgata mixta. La primera parte de la misma tendrán lugar en el polideportivo de la plaza Constitución de 15.30 a 17.30 y será estática. Los Reyes Magos saludarán a los niños y niñas que vayan a verlos manteniendo la distancia de seguridad. Además, habrá actuaciones de dinamización y un 'photocall'. Como medida preventiva será obligatorio inscribirse por unidades familiares. La reserva previa se puede hacer, hasta el 5 de enero a las 12.00 en el mail promocion@aytosabi.es, en el Molino Periel o en el teléfono 974 48 42 50.

La segunda parte de la cabalgata será un recorrido por Sabiñánigo. Empezará a las 18.00 horas en la plaza Azpe para llegar hasta Pirenarium, donde a partir de las 20.00 entregarán los regalos a los niños y niñas que previamente se hayan inscrito en la Asociación de Vecinos de Puente Sardas. Durante el trayecto no habrá ninguna parada y los Reyes Magos no se asomarán al balcón del Ayuntamiento en plaza España.

En Jaca, el desfile real partirá a las 18.00 desde la calle Mayor y llegará hasta el Palacio de Congresos, donde se ha organizado una recepción.

Los Reyes Magos llegarán a Binéfar a las 19.00 en sus carrozas. Los acompañarán voluntarios de las Ampas del CEIP Víctor Mendoza e IES Sierra de San Quílez, Los Titiriteros de Binéfar, Scouts, peñas La Kraba, Latacín y Tozal, así como de Cruz Roja y Policía Local. Se ruega a los asistentes a este acto que respeten las distancias de seguridad, se repartan por todo el recorrido, lleven mascarilla y acudan en grupos burbuja.

En Almudévar, la comitiva de los Reyes Magos saldrá a las 18.30 desde la Residencia Aspanoa acompañados por la Compañía Nostraxladamus con su espectáculo 'Ainaya'. Sus Majestades saludarán desde el balcón de la Biblioteca Municipal antes de entregar los regalos.