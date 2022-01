Las estaciones del Pirineo reciben el año con sol y grandes expectativas para Reyes

Las estaciones del Pirineo aragonés han empezado el nuevo año con nieve abundante, sol y mucha gente. A pesar de que e 1 de enero no es una fecha de especial afluencia en los complejos de esquí, estos experimentaron el sábado una presencia muy importante de aficionados que eligieron las laderas blancas para recibir al 2022. Con casi 300 km de pistas disponibles y dos o tres días más de anticiclón, las expectativas de los centros invernales para la recta final de las vacaciones de Navidad son excelentes.

Tras el temporal que condicionó el puente de la Constitución y la Inmaculada y la lluvia registrada a medidos del pasado mes, los tres últimos días de diciembre y este sábado presentaron un panorama espectacular para la práctica del esquí. "La gente ha aprovechado al máximo y las últimas jornadas han sido las mejores en cuanto a afluencia", señala Álvaro Luna, director general de la estación de Candanchú.

El 31 de diciembre y el 1 de enero suelen ser días que los aficionados emplean en los desplazamientos de salida y llegada a los complejos invernales, "pero esta vez ha habido una gran demanda», indica Luna. Para este domingo se espera un "lleno hasta la bandera", según ocurre cada temporada. "El buen tiempo acompañará dos o tres días más y confiamos llegar hasta el 9 en buenas condiciones, aprovechar el último tramo de tramo la recta final de las vacaciones Navideñas", añade.

Aunque las expectativas que se tenían para dicho puente, inicio de la temporada de esquí, no se cumplieron al completo, el responsable de Candanchú apunta que de no haber sido por esas tormentas "no tendríamos la cantidad y calidad de nieve que estamos disfrutando en estas fechas". «El volumen y los espesores que logramos conseguir entonces nos han permitido superar la etapa de lluvias y lloviznas que llegó después, antes de los días de sol», apostilló. Álvaro Luna manifiesta que "hemos logrado mantener el dominio esquiable en condiciones para poder ofertar prácticamente el 100% de la estación".

Como el 1 de enero de cada año, las estaciones retrasaron una hora su apertura y abrieron a las 10.00. Andrés Pita, subdirector general de Astún, señala que esta fecha "siempre es una día de media entrada, pero esta vez ha habido un poco más de gente de la que es habitual en Año Nuevo". Asimismo, añade que desde este domingo y hasta el 5 de enero, la estación "estará a tope". No obstante, espera que al caer el Día de Reyes en jueves, habrá aficionados que puedan coger fiesta el viernes día 7 y tener "un puente bueno".

Los esquiadores que acuden a estas dos estaciones, en el valle del Aragón proceden en su mayoría del País Vasco, Navarra y la Comunidad aragonesa. "Pero estamos viendo una mayor afluencia desde Cataluña", comenta el director general de Candanchú. Ambos centros conforman el dominio 100K, que ofrece este fin de semana 82 km esquiables.

Las estaciones del grupo Aramón han empezado el año con 200 kilómetros de pistas y la previsión de buen tiempo para los próximos días. Formigal-Panticosa, en el valle de Tena ofrece 134 kilómetros y Cerler, en Ribagorza, cuenta con 51. Las estaciones turolenses de Javalambre y Valdelinares abrirán este domingo con 4,6 y 7,2 kilómetros, respectivamente.

En los complejos de Aragón está vigente la limitación de aforos en áreas cerradas, como los establecimientos hosteleros, así como el uso de la mascarilla en las zonas de acceso a los remontes y cuando estos se comparten con no convivientes.

Espacios nórdicos

La nieve acumulada en diciembre también permite disfrutar del esquí nórdico o de un paseo con raquetas en espacios privilegiados. En Llanos del Hospital se cuenta con 14 km, en Pineta hay 8 km preparados, y otros 6 en Panticosa. El circuito infantil de Oza-Gabardito ofrece 2.000 m mientras que en Linza hay 7,5 k. Lizara está abierto para raquetas y travesía y en Candanchú se ofertan 5 kilómetros con doble huella.