"Al abrir el buzón pensé que sería algo del Ayuntamiento de Huesca, pero era una felicitación de la Casa Real"

La ciencia tiene su recompensa, y su difusión entre las niñas también. Patricia Heredia, ingeniera de telecomunicaciones y fundadora de la 'startup' MiniVinci, para la enseñanza de robótica, electrónica, diseño y programación en Huesca, ha recibido en los últimos años distinguidos reconocimientos por su labor. Sin embargo, esta Navidad le ha llegado uno que le ha hecho especial ilusión. No todos los días, al abrir el buzón particular se encuentra una felicitación de la Casa Real. También la he recibido Valeria Corrales, alumna aventajada de esta profesora y residente en la capital oscense.

Hace un tiempo les pidieron su dirección postal desde la Oficina de Protocolo de la Casa de Su Majestad El Rey para hacerles llegar un detalle. Patricia Heredia casi lo había olvidado cuando a principios de esta semana, al abrir su buzón, encontró un sobre que sobresalía entre los demás. "Al cogerlo no me fijé en el remite y, en un primer momento, pensé que sería algo del Ayuntamiento para pagar, pero al ver de donde venía subí a casa un poco temblando", relata.

Lo primero que hizo fue llamar a los padres de Valeria, "pero ellos están de vacaciones y fue su abuela la que se acercó a comprobar si había recibido la felicitación, y sí, también le había llegado", explica la profesora. Con mucha emoción, manifiesta que "una felicitación de este nivel te anima mucho porque, de alguna manera, reconoce todo el trabajo que estás dedicando a difundir los estudios técnicos entre las niñas". "Refleja que lo que haces está bien y cuando te lo dicen desde fuera siempre te lo crees más", añade.

Patricia Heredia tiene colocada la tarjeta junto con otras felicitaciones, de Navidad, "pero creo que la enmarcaré o algo", señala. También cuenta que, de ven en cuando, la abre y la mira... porque la verdad es que toda la familia estamos orgullosa de haberla recibido".

En la nota, el jefe de Protocolo de la Casa de S. M. El Rey dice: "Querida Patricia: Quiero agradecerte el trabajo tan fantástico que haces impulsando la Ciencia por el medio de la difusión y la explicación del mundo de la programación y de la robótica a otras niñas. Te animo a que sigas con ilusión por ese camino. Con este mensaje te hago llegar la felicitación de Navidad de Sus Majestades lo Reyes a la que uno mis mejores deseos para esta Navidad y para el próximo año 2022. Un saludo muy afectuoso".

Patricia Heredia y Valeria Corales, estudiante oscense de 13 años de la cual es mentora, estuvieron en abril, coincidiendo con el Día Internacional de las niñas en las TIC, con el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Además, ambas forman parte de la Alianza Steam, iniciativa lanzada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional destinada a fomentar las vocaciones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades en niñas y jóvenes. Asimismo, están incluidas como referentes en el libro 'Mujeres Referentes del Emprendimiento Innovador en España' entre alrededor de 80 nombres. La estudiante, además, fue reconocida por @inspiringirlse y no pasó desapercibida en el programa televisivo ruido Got Talent.