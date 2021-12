Una vecina de Cantalobos gana 500.000 euros en el Rasca de la ONCE

Maribel Gómez, vecina de la pequeña localidad de Cantalobos, se ha topado este jueves con la fortuna cuando ha acudido a realizar unas compras a la cercana población de Sariñena. Allí, frente a la puerta de un supermercado, ha tentado a la suerte con un Rasca de la ONCE y se ha llevado 500.000 euros.

"No llevaba las gafas de cerca. Así que lo he rascado todo y me ha parecido que dos símbolos coincidían. Al fijarme en la figura, he visto un cinco y muchos ceros. Me he acercado a la vendedora y le he dicho que lo comprobara… Y, efectivamente, ha resultado ser el premio de 500.000 euros", ha explicado la afortunada, que se había trasladado a la capital monegrina junto a su marido, Agustín, y uno de sus cuatro hijos. A este último, que se encontraba tomando algo en una terraza, ha sido al primero que ha llamado: "¡Ven nene! ¡Qué me han tocado 500.000 euros!", le ha espetado. Y, al igual que su madre, al llegar al lugar, ha necesitado de la confirmación de la vendedora, Montse Egea, para dar crédito a la feliz noticia.

Con un precio de 5 euros, el premio de 500.000 euros al instante es el mayor que ofrece el Rasca de la Gran Rueda de la Fortuna. "Aún estoy que no me lo creo", ha reiterado Gómez, que, junto a una parte de su familia, se instaló hace casi tres años en Cantalobos, tras dejar su residencia en Tordera (Barcelona). La localidad, de alrededor de un centenar de habitantes, forma parte del municipio de Lanaja. "Aquí estamos muy felices; la gente es fantástica, muy amable y cercana", ha señalado la afortunada. Aunque sin vinculación con este territorio, la familia, que buscaba una vivienda en un lugar tranquilo y asequible, ha logrado adaptarse muy bien a esta pequeña población de Los Monegros.

A priori, Gómez ya tiene claro el destino de una parte del premio: "Ahora podremos arreglar con más tranquilidad el tejado y acondicionar el corral de la vivienda. Además, somos una familia grande y tengo con quién repartir".

También ha sido una jornada feliz para la vendedora de la ONCE, Montserrat Egea. "Ha sido muy emocionante; una gran alegría. Se ha armado un buen revuelo. Han acabado saliendo las trabajadoras y clientes del supermercado", ha explicado. "Aún me tiemblan las piernas", ha añadido. Y eso que no es la primera vez que da un premio importante.

Hace poco más de un año, el 20 de diciembre de 2020, a través del Cupón Fin de Semana de la ONCE, Egea, vecina de San Juan del Flumen, dio un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Huesca. En 2011, repartió un cupón de 40.000 euros con motivo del sorteo del Día del Padre y en 2015, con el sorteo especial del 11 del 11, dejó 230.000 euros en las localidades de Sariñena, Fraella y Peralta de Alcofea.

Por su labor, la monegrina, que lleva diez años trabajando con la ONCE, fue reconocida como la mejor vendedora del año 2019 en el ámbito de la Delegación Territorial de Aragón.