Miguel Zazo: "Sin la vacuna y con una incidencia tan alta, todos los hospitales de Aragón estarían llenos"

Huesca es la tercera provincia española con más incidencia. ¿Cómo valora la situación actual?

Aquí el aumento de la incidencia empezó por la zona de salud de Jaca y de ahí se fue extendiendo. No obstante, hay menos pacientes que necesitan asistencia hospitalaria de los que cabría esperar. Si tuviéramos que trabajar con los mismos parámetros de anteriores olas, estaríamos llenos todos los hospitales de Aragón. Pero la vacuna está controlando la gravedad de los casos y por eso hay que insistir en la necesidad de hacerlo.

¿Qué medidas han tomado en Primaria para contener la curva?

Hemos puesto rastreadores en los dos sectores de Huesca y Barbastro para sumarse al trabajo que hacen de los propios equipos de Pimaria, que son la primera barrera. Además, se han reforzado todos los centros de salud que lo han necesitado para la vacunación.

¿Qué grado de preocupación tienen con el Hospital San Jorge?

En San Jorge tuvimos una situación de aprieto puntual la semana pasada que nos obligó a abrir camas en la cuarta planta, pero ahora ya no hay ningún paciente covid activo fuera de la quinta, que es el área tradicional para covid.

¿Esa reducción de la presión ha llegado también a la uci?

No. La presión en la uci ha aumentado. Actualmente está llena con covid. Por eso, hemos habilitado dos camas en el área de reanimación anestésica para no tener que demorar cirugías que precisen de asistencia postquirúrgica.

¿Qué tipo de operaciones se siguen haciendo?

A mitad de la semana pasada tuvimos que suspender las no urgente como cataratas, hernias... y se están haciendo las cirugías de urgencia, sobre todo de trauma, y las oncológicas. El jueves y el viernes tuvieron que posponerse dos casos de aparato digestivo para poder abrir precisamente esas dos camas nuevas en la UCI, pero se van a hacer hoy y mañana (por ayer y el martes). No obstante, hay que recordar que en Aragón tenemos el modelo de uci única y si hay problemas de camas en un centro, se trasladan a otro. Sabemos que es incómodo para las familias, pero a veces es necesario.

Algunos pacientes de la uci del San Jorge han sido trasladados a la de Barbastro. ¿Cuál es la situación de ese hospital?

Tiene 20 pacientes covid en planta pero ninguno activo en la uci. En ella hay cuatro así que quedan dos camas libres. Y es cierto que dos fueron trasladados de Huesca por ese modelo de uci única.

¿Se plantean suspender también operaciones en Barbastro?

A partir del 23, y como es habitual por las fiestas, se limitarán los quirófanos a patologías urgentes y oncológicas. Pero no es que lo hagamos por el covid, sino que siempre se hace en verano y en Navidad. Lo que ocurre es que esta vez en el San Jorge hemos adelantado esta restricción diez días.

¿Y cuándo se retomarán?

La verdad es que hemos suspendido pocas, pero estas personas serán las primeras en la lista para entrar en quirófano en el momento que podamos, que será seguramente después de fiestas.

¿Estas medidas serán suficientes para contener la séptima ola?

Ojalá tuviera una bola de cristal para poderlo decir. Me gustaría porque hay mucha ansiedad por parte del personal, que tenía la esperanza de poder disfrutar tranquilamente de unos días de fiesta ya que el cansancio ya va haciendo mella. La incidencia la semana pasada pareció dibujar una meseta pero estamos más altos que casi nunca. Habrá que esperar a los datos de este inicio de semana.

¿Van a llegar más refuerzos como reivindican los sanitarios?

Ya me gustaría reforzar todo lo que necesitamos pero no hay personal disponible, ni médicos ni enfermeras. Nos cuesta mucho cubrir las necesidades de las zonas periféricas porque no hay profesionales en bolsa ni en el paro.

¿Tiene miedo al efecto de la Navidad por las reuniones sociales?

Más que miedo tenemos el temor justo de que si aumenta el número de ingresos tendremos un problema muy importante porque llevamos muchos meses y no tenemos las mismas fuerzas que el primer día. Y para eso tenemos que comportarnos y vacunarnos.