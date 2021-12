La Guardia Civil de Huesca felicita la Navidad a ritmo de rap

La Guardia Civil, una institución con 177 años de historia a sus espaldas, se ha sumado a la moda del rap estas navidades en su felicitación navideña. Desde la Comandancia de Huesca se ha querido desear unas buenas fiestas y un próspero 2022 a todos los ciudadanos con un vídeo "un poco menos típico, pero hecho desde el cariño".

En él, el rapero Diemel, quien actualmente no se dedica a la canción, habla de la vocación de guardia civil. "Lo llevamos en las venas, no es solo una profesión". "¿Qué piensa la gente, que hago esto para tener un curro para siempre? Lo hago porque quiero, no tengo más razón, que llevo la Benemérita dentro del corazón", reza la letra. "Que si no acabo en Baeza prefiero no acabar en nada", añade, en referencia a la academia donde se forman los agentes. Y expresa su intención de poder ayudar. "Cabrón poniendo multas o un héroe salvando vidas, correr hacia el peligro por una persona herida. Duerme tranquilo que vigilaré tus sueños. Daré mi vida por ancianos y pequeños y ese es mi destino porque así lo decidió", concluye.

El vídeo recurre además al formato artístico del cómic para retratar en viñetas la labor realizada por las distintas unidades de la Guardia Civil de Huesca y recordar en los bocadillos que los agentes están "siempre a tu lado". En la felicitación no faltan imágenes de los grupos de rescate en montaña, una de ellas en una de sus últimas intervenciones auxiliando a un rebaño aislado por la nieve, y la recomendación de ser prudentes en los desplazamientos a la montaña.

Tampoco se olvida de la unidad aérea, las patrullas de Tráfico, con un intenso trabajo estos días por los temporales de nieve o el Servicio de Protección de la Naturaleza. Ni de esos otros agentes de cuatro patas, los perros adiestrados para la búsqueda de personas, explosivos o drogas . Todo con espacios de fondo tan reconocibles como los Mallos de Riglos, el Parque Nacional de Ordesa o la estación de ferrocarril de Canfranc.