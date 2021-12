"Aún me emociona recordar ese día, se cumplió el sueño de todo lotero"

María Pilar Azagra y su marido, Fortunato Oriol repartieron en una sola jornada alrededor de 720 millones de euros. Su administración tenía consignado de forma íntegra el célebre número 58.268. "Aún me emociona recordar aquel día", dice ella, recién jubilada. "Mi marido se había ido a tomar algo al bar de enfrente y yo me quedé atenta a la radio. Aún no había ni llegado a probar el cortado, cuando entré por la puerta para decirle que habíamos dado el Gordo", recuerda.

"La alegría fue inmensa, especialmente al ser un premio tan repartido. Hubo muchas lágrimas, abrazos, llamadas… vimos cumplido el sueño de todo lotero", subraya María Pilar Azagra, que ha dado ya el relevo definitivo a su hijo, César Oriol, que aspira a conservar la racha iniciada por sus padres.

Ahora mismo, la lotería con el sello de su administración sigue teniendo «mucho tirón», reconoce. Y no únicamente por dar el premio Gordo. Tan solo cuatro años después, volvieron a descorchar la botella de champán al repartir 22,5 millones con 45 series del Tercer Premio de Navidad (5.163) y antes, hubo otros dos muy sonados. En 2011, sellaron una bonoloto de 3,8 millones y en 2013, dieron el primer premio de la Lotería Nacional dotado con 9 millones.

"La gente sigue teniendo ilusión y nosotros, también. Y es que los premios han seguido llegando, aunque aquella fue una jornada única y especial", señala César Oriol.

Desde la administración de Grañén, salen décimos con destino a todos los rincones de España, desde Galicia hasta Canarias, Mallorca, Andalucía o Valencia. Esta oficina sigue teniendo consignado el número 58.268, que se agota cada año y que es adquirido por muchos de los que resultaron agraciados.

Para este año, uno de los números más buscados a nivel nacional también está aquí. Se trata del 27.120 al coincidir con la fecha del suministro de la primera vacuna contra la covid-19. Los décimos llevan ya tiempo completamente agotados.