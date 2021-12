Tres ovejas muertas en otro posible ataque de lobo a dos kilómetros de Torralba de Aragón

Tres ovejas han aparecido muertas este viernes en una finca de regadío situada a tan solo dos kilómetros de la localidad de Torralba de Aragón. Las necropsias de los animales permitirán confirmar o descartar si detrás de este nuevo ataque está el lobo detectado en Los Monegros.

El rebaño, de más de 1.200 ejemplares, se encontraba dentro de un pastor eléctrico, que ha amanecido reventado. «Me di vuelta sobre las 22.30 y todo estaba tranquilo. A las 7.45, al regresar, me he encontrado con el desastre», ha explicado el ganadero afectado, Pepe Bayod. «Y es más del que puede parecer», ha precisado, al explicar que su rebaño se encuentra en pleno periodo de apareamiento y dentro de quince días, «estoy seguro de que serán muchas las ovejas que sufrirán abortos». «¿Y eso quién me lo paga? Sin corderos la explotación pierde su viabilidad. No dispongo de espacio para mantener mucho más tiempo los mardanos y se acaba el tiempo para la cubrición. Hay mucho más daño del que aparenta. Y todo por el empeño de unos pocos de proteger a un animal ajeno a esta tierra», lamenta el pastor, que se muestra seguro de que el autor del ataque ha sido el lobo. «No hay derecho. Los ganaderos somos los que vamos camino de la verdadera extinción», ha insistido.

Las tres ovejas muertas presentan mordeduras a la altura del cuello y todas han aparecido intactas. Ninguna ha sido devorada de forma parcial, lo que el ganadero achaca a la situación de la finca, ubicada a tan solo 300 metros de una carretera. En su opinión, el ruido de los vehículos podría haber ahuyentado al animal.

Hace tres años, esta explotación familiar, que comparten los hermanos Pepe y Antonio Bayod, ya fue objeto de dos ataques casi consecutivo atribuidos al cánido. A diferencia del último, ocurrido muy cerca del pueblo, ambos tuvieron lugar en zonas de monte, entre los términos municipales de Torralba de Aragón y Leciñena. Desde la aparición del lobo, el ganadero asegura que la preocupación es constante. «Estamos más esclavizados que nunca; siempre vigilantes y sin tranquilidad», señala.

De confirmarse, el nuevo ataque sería ya el sexto de este año atribuido a los lobos detectados en Aragón. El anterior tuvo lugar en Asso-Veral (Sigüés). Se produjo el pasado mes de agosto y fue el primero confirmado en la comarca de la Jacetania, donde las cámaras de fototrampeo instaladas en la zona captaron la presencia de un nuevo ejemplar. En 2020, solo hubo un ataque atribuido a cánidos, muy lejos de los 9 de 2019 y los 8 de 2018. En 2017, año en el que fue detectado el ejemplar de Los Monegros, se dio la cifra más alta con un total de 20.

Desde 2018, el departamento aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene una línea de ayudas dirigida a explotaciones de ovino y caprino situadas en zonas de presencia continuada de lobos y osos, con unas primas por cabeza de hasta seis euros y subvenciones para costear las medidas de protección. Ya se han pagado 2 millones de euros y este año se han presentado 137 solicitudes, que suman 536.508 euros.